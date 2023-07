El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia, Carlos Flores, ha que los resultados de estas elecciones «abocan a España a uno de los peores escenarios imaginables: el de la ingobernabilidad», pero ha recalcado que «no hay ningún motivo de preocupación por el futuro de Vox porque es »un proyecto civilizatorio e integrador a largo plazo«. »Arriba los corazones, esto sigue", ha recalcad.

Además, ha destacado que los cinco diputados que ha conseguido en la Comunitat Valenciana constituyen «una magnífica delegación para poner la agenda valenciana sobre la mesa, contribuir a la conformación de una alternativa política nacional, y para colocar a Vox Comunidad Valenciana en el frente de Vox como partido».

En ese sentido, ha apuntado que «no es para menos» las caras de preocupación que ve esta noche entre los afiliados y simpatizantes que se han acercado al hotel donde Vox ha celebrado la noche electoral porque los resultados de estas elecciones «abocan a España a uno de los peores escenarios imaginables: el de la ingobernabilidad».

Así, ha apuntado a «la incapacidad» del PP para formar un gobierno estable y también del PSOE, llevan incluso ante un escenario «si cabe peor, que se conforme un gobierno de izquierdas en manos de aquellos que desean lo peor para España». «Ninguno de esos dos escenarios resulta deseable y por lo tanto tenemos muchos y muy buenos motivos para estar preocupados por el futuro de España».

No obstante, ha recalcado: «No tenemos ningún motivo, todo lo contrario, para estar preocupados por el futuro de este proyecto común que se llama Vox». Así, ha recordado que han dicho «por activa y por pasiva que Vox no nació para ganar unas elecciones, sino para conquistar a las próximas generaciones». «Vox no es un proyecto a cuatro años, sino a 40 años vista, porque nuestro objetivo no es alcanzar una mayoría los próximos comicios, sino que nuestros hijos y nuestros nietos reciban un país íntegro».

Nueva oportunidad

Por lo tanto, ha esgrimido que «los obstáculos y los tropiezos en ese camino como el de esta noche deben reforzarnos en nuestra convicción de que el nuestro es un proyecto civilizatorio e integrador a largo plazo». «El nuestro no es simplemente un partido oportunista, sino una oportunidad para vertebrar España», ha aplaudido. En esta línea, ha dado la bienvenida a «los tiempos difíciles porque ellos harán la depuración de los cobardes».

Así, ha recalcado que el 28 de mayo Vox obtuvo en la Comunitat Valenciana 302.000 votos y esta noche ha recibido el apoyo de 411.000 electores, lo que supone que en estos dos meses ha sumado 109.000 valencianos a su proyecto. «Qué otros hablen de porcentajes, de tendencias, y de estadísticas y perspectivas electorales, que nosotros hablamos de valencianos de carne y hueso, de valencianos con nombre y apellidos», ha apuntado.

En ese sentido, ha destacado que, además de él, Vox pondrá en el Congreso de los Diputados «al general laudeado Alberto Asarta»; a un político «experimentado y probablemente el mejor conocedor» del Congreso Ignacio Gil Lázaro; a un «intelectual, catedrático y jurista como José María Sánchez, a un trabajador manual como David García. »Con 411.000 votos a nuestras espaldas y cinco diputados en el Congreso este el bagaje con el que afrontamos esta legislatura, que no es poco, esto sigue", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de Vox Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha destacado que hoy inician «una nueva etapa sin el menor brote de escepticismo o amargura» porque han llevado adelante «una tarea excepcional: hemos defendido nuestro ideales contra viento y marea, contra campañas orquestadas, contra calumnias, mentiras y agresiones y contra el intento de acallar y sepultar civilmente a miles de valencianos».

No obstante, ha recalcado que tres millones de españoles « han vuelto a decir que creen en nosotros como portavoz de unos ideales que no están sujetos a negociación política ni modas porque son ideales eternos empezando por el ideal de España unida, fuerte, plural a partir del gran pacto histórico que es la Constitución española de 1978». «Aquí seguimos y seguiremos en pie para hacer esa España mejor y sin miedo a nada ni a nadie, para seguir luchando al servicio de España. Viva España», ha apostillado.