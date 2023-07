Los socialistas turolenses se han reivindicado en el último día de la campaña electoral como la única opción progresista con posibilidades reales de representación en la provincia de Teruel.

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha indicado que «el aval de confianza que recibió» en las pasadas elecciones Teruel Existe, «lo ha utilizado para apoyar y consolidar a la derecha en las instituciones», por lo que «tenemos una maravillosa oportunidad de rectificar el próximo domingo y yo espero que sea así».

Durante un desayuno informativo con periodistas en el que han estado presentes candidatos al Congreso y al Senado y otros cargos orgánicos del partido, el PSOE Teruel ha hecho balance de una campaña electoral «veraniega» caracterizada por el calor intenso que se ha desarrollado de forma atípica.

Han afirmado que se ha conseguido movilizar al partido «con la ilusión, el compromiso y el esfuerzo» de quienes componen las listas y los equipos de trabajo, los socialistas, «conocedores del territorio y representativos del conjunto de la sociedad», han llegado a todas las comarcas «para hablar con la gente y pulsar sus sensaciones».

«Tenemos 48 horas para tomar las riendas de nuestro destino», ha dicho Mayte Pérez, señalando que «no me cabe en la cabeza» que los turolenses confiaran en quienes eliminaron la posibilidad de tener un tren digno «eliminando del mapa de comunicaciones europeas al Corredor Cantábrico Mediterráneo», que además «quieren cargarse» el Fondo de Inversiones de Teruel, «paralizaron proyectos estratégicos que suponen una oportunidad de futuro para la provincia» o «han votado sistemáticamente en contra» de todas las políticas sociales.

«Quiero recordar que el secretario de Estado de Infraestructuras, un oscense por cierto, vino a Teruel cuando gobernaba Mariano Rajoy a decirnos que teniendo una infraestructura de comunicación del siglo XXI, ¿qué más podíamos pedir los turolenses?», ha remarcado Pérez, al mismo tiempo que recordaba que fue el Gobierno de Pedro Sánchez, con el ministro Ábalos a la cabeza y el impulso de los presidentes Javier Lambán y Ximo Puig, quien incorporó nuevamente el Corredor Cantábrico-Mediterráneo al mecanismo europeo de comunicación, en el verano de 2018.

Fite

Respecto al FITE, ha subrayado que los gobiernos de Rudi y Rajoy sacaron de los presupuestos este instrumento y, aunque lo tuvieron que recuperar «por la presión política, social y mediática, lo dejaron herido de muerte hasta que llegamos nuevamente» al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España.

«Le hemos dado una segunda oportunidad al FITE recuperando la plurianualidad y mejorando la gestión», ha comentado Pérez, advirtiendo que ahora el PP «quiere generalizarlo para que desaparezca, porque es lo que ocurrirá cuando pierda la especifidad»

Teruel existe

La secretaria general de los socialistas turolenses ha considerado que «con un voto que ha sido normalmente progresista le están dando el poder al Partido Popular» al votar a Teruel Existe, y ha insistido que «es el mismo PP que tendrá que pactar con Vox necesariamente» para conformar el Gobierno de Aragón.

En este sentido, ha destacado que los pactos a los que llega el PP «son un sainete», y que «el último episodio» ha sido el nombramiento de Rafael Samper del PAR como vicepresidente de la Diputación de Teruel, algo que negó hace unas semanas Teruel Existe. «No se quién engaña a quién», ha aseverado.

«De manera transparente digo cuáles son las razones por las que no hemos pactado en el Maestrazgo o en Alfambra, pero Teruel Existe no ha tenido oportunidad de decir por qué no han pactado con nosotros en la DPT o en la Comarca Cuencas Mineras, donde también tenían una opción», ha apostillado Mayte Pérez, expresando que PP y Teruel Existe «son la nueva pinza en esta provincia y los ciudadanos fueron engañados al votar en las pasadas elecciones».

Territorio representado

El cabeza de lista al Congreso, Herminio Sancho, ha apuntado que la provincia, tanto de manera geográfica como social, está «muy bien representada» con las listas al Congreso y al Senado del PSOE. Ha repasado uno por uno a los integrantes, acentuando su compromiso con el territorio y despuntando su perfil como agricultores y ganaderos, emprendedores rurales, obreros, sindicalistas, o funcionarios.

«El territorio está representado en las listas del PSOE y estoy convencido de que eso se va a notar también en la votación, porque la gente vota a su gente», ha manifestado, porque el voto socialista «va a garantizar que se consoliden todos los derechos que hemos conseguido» frente a las propuestas de retroceso, «desde nuestra españolidad y compromiso con esta tierra y el país». El candidato ha pedido el voto útil a todos los votantes progresistas y de centro de la provincia.

Sancho también ha querido denunciar los argumentos «populistas» que pretenden, desde Teruel Existe, «menospreciar su labor en el Congreso» durante estos últimos cuatro años. «Nosotros somos 120 diputados, yo he estado en 4 comisiones y en una adscrito, no he fallado nunca a una comisión ni a ningún pleno, y a algunos habría que preguntarles por qué en el mes de mayo, cuando se tomaban decisiones importantes en el Congreso, no acudían», ha concluido.

Evolución

La cabeza de lista al Senado, María José Villalba, ha avanzado que, frente a los mensajes populistas y las frases hechas, «la realidad es la que es, los datos son tozudos y nadie puede negar que la evolución económica y social de este país ha sido, durante estos cuatro años, impresionante, incluso en pandemia».

Ha asegurado que con un gobierno socialista Teruel «progresa y avanza» y la «única» alternativa en estos momentos es el PSOE. Así, ha puesto como ejemplo la afiliación en la Seguridad Social en la provincia, de la que ha esclarecido que «ha tenido un crecimiento espectacular», la reforma del mercado laboral, «con la que hemos incrementado en más de 6.000 contratos indefinidos este año», o el incremento en las pensiones para 38.000 pensionistas turolenses, «que les permite tener una vida digna y no con unas pensiones pobres, como estaban acostumbrados con el gobierno del PP».

Villalba se ha referido a los jóvenes turolenses que se han beneficiado del Bono Cultural Joven, un total de 1.380, o de los abonos de transporte a media distancia, que han sido 2.304, algo que «otros partidos desdeñaron en su momento». «Muchos de nuestros jóvenes estudian fuera y esto les permite poder venir prácticamente todos los fines de semana porque sus padres pueden costear este gasto», ha explicado.

Para finalizar, ha valorado el esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez con la consecución de los Fondos Europeos, «que no solo han llegado a nuestros municipios sino también a muchas empresas de nuestra provincia» así como las infraestructuras, que «nadie puede negar que con la llegada en 2018 de Pedro Sánchez al Gobierno, salieron del cajón y se están desarrollando».