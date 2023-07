El festival Primavera Sound no se celebrará en 2024 en la Comunidad de Madrid, ya que la organización considera que la región no tiene «un recinto capaz de albergar con garantías» un evento de esta magnitud y formato, tras haber realizado su primera edición este mes de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

La organización ha hecho público un comunicado en el que ha anunciado esta medida, pese a que asegura que la ciudad de Madrid y toda la Comunidad les recibieron «con los brazos abiertos, con un cariño que se reflejó a través de las instituciones, los agentes culturales y por supuesto el público».

Sin embargo, ha explicado que las dificultades externas que el festival tuvo que afrontar en la recta final de la preproducción dieron lugar «a una de las ediciones más complicadas que Primavera Sound ha tenido que afrontar nunca». «Y a día de hoy, de cara a 2024, la ciudad no cuenta con un recinto capaz de albergar con garantías un evento de nuestra magnitud y formato en lo que a exigencias del público, requisitos de producción y despliegue musical se refiere», ha señalado.

«Como consecuencia, a pesar de que el balance del festival fue más que satisfactorio en un plano musical, no se cumplieron las expectativas que teníamos y la experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada. Dentro de la Ciudad del Rock se vivió un festival lleno de grandes momentos musicales, pero no somos ajenos a algunos inconvenientes», ha justificado la directora de Primavera Sound Madrid, Almudena Heredero, directora de Primavera Sound Madrid.

Por su parte, el director de Primavera Sound, Alfonso Lanza, ha trasladado que seguirán estudiando la posibilidad de celebrar un Primavera Sound en Madrid porque mantiene «un diálogo continuo y constructivo con las instituciones de la ciudad».

«Lo que no hay, ahora mismo, son garantías para poder ofrecer un festival en 2024 que responda a los estándares de calidad que acostumbra a ofrecer Primavera Sound. Ha sido una primera edición de la que extraemos muchas lecciones y no queremos desaprovecharlas de cara al futuro», ha expresado.

Despedida "agridulce"

En esta línea, ha trasladado que el Primavera Sound se despide de Madrid «temporalmente» y con un sabor «agridulce», pero con «la satisfacción y el convencimiento» de haber puesto todos sus esfuerzos y medios para que la primera edición saliera adelante «de la mejor manera posible».

«El universo Primavera Sound, mientras tanto, sigue en movimiento empujado por lo que nos trajo aquí: ver a los artistas y bandas que nos gustan sobre un escenario», han subrayado desde la organización.

En estos momentos, ya están trabajando para que las próximas ediciones de Primavera Sound en Barcelona (del 30 de mayo al 2 de junio) y Oporto (del 7 al 9 de junio).