El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha advertido al candidato del PP a la Presidencia de la comunidad autónoma, Jorge Azcón: «Si quiere gobernar solo, tendrá nuestro voto en contra».

En rueda de prensa, en el Parlamento regional, ha asegurado que más allá de un documento que entregó a Azcón con medidas y del intercambio de algún WhastApp, no ha habido negociación alguna. «Tras 55 días, tenemos la mano tendida, pero con un poco de calambre» porque tras dos meses de silencio «se queda rígida».

Nolasco ha lamentado que, por «tacticismo» y «fríos cálculos de demoscopia» del PP, Aragón no disponga de un gobierno que adopte medidas a favor de los ciudadanos y ha incidido en que la única posibilidad de que no haya una repetición electoral en esta comunidad autónoma es alcanzar un acuerdo programático con el PP y que VOX entre en el Gobierno.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, ha planteado a ver si Azcón «recapacita» porque si VOX no llega a acuerdo con el PP, no será presidente.

«Azcón dice que descarta la repetición de elecciones, pero, por otro lado, quiere gobernar solo, son dos cosas que no me caben en la cabeza porque si quiere gobernar solo, tendrá nuestro voto en contra» y, «entonces no podrá gobernar solo», ha expuesto.

Nolasco ha reconocido no entender la «calma» con la que se está tomando el PP la situación. «Somos un partido práctico, directo y estos cálculos políticos de demoscopia compleja, de a ver que digo para que no afecte en los votos, es algo que no entendemos porque nosotros siempre hemos dicho lo mismo, ganemos votos o perdamos votos; el PP es otra cosa, dice una cosa y luego dice otra, y dice una cosa y otra en cada sitio distinto»·.

También ha comentado que, independiente de los resultados de las elecciones generales de este domingo, 23 de julio, en Aragón la suma para conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento solo se consigue con los 28 escaños del PP y los siete de VOX.

Asimismo, ha descartado que, tras las elecciones generales, las posibles negociaciones entre PP y VOX en el ámbito nacional afecten a la gobernabilidad en Aragón. «Creo que no, eso es más de la vieja política, del PP y del PSOE, de cambiar una comunidad autónoma por otra, como si fueran cromos; no creo que eso sea así» y «hasta ahora no se ha dado en las negociaciones que ha habido de VOX con el PP».

Dar explicaciones

Nolasco ha agregado que es el PP el que tiene que explicar «por qué teniendo esa mayoría suficiente» no ha llegado a un pacto con VOX. Es algo «que nadie entiende, ni sus votantes, ni los nuestros, pero sobre todo los suyos».

Ha continuado señalado: «Dice que tiene legitimidad para gobernar en solitario, pero eso ocurriría si tuviera 34 escaños» --con los que se alcanza la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón--, pero con 28 «tiene que pactar con otro partido», ha enfatizado.

A colación, ha subrayado que si el PP pretende llegar a un acuerdo con el Partido Aragonés, que tiene un diputado, y con Teruel Existe, que cuenta con tres, «nuestro voto a va a ser en contra» porque han de «hacer valer» los apoyos que han recibido de los ciudadanos y no pueden «regalar» el Gobierno al PP y Teruel Existe, cuando VOX suma con los 'populares'.

Además, ha manifestado que Teruel Existe es un partido «que sin razón alguna, nos ha demonizado», cuando «defendemos gran cantidad de las propuestas que ellos tienen para Aragón y Teruel; los conozco bien, ellos se reunieron con nosotros un mes antes de que se presentaran como partido político», pero tras constituirse como tal «han adoptado todos los mantras de la extrema izquierda» y han votado en el Congreso junto con Bildu.

«No vamos a pactar con un partido que nos insulta, nos denigra, que dice barbaridades, como que no respetamos los Derechos Humanos», ha sostenido.

Nolasco ha reiterado: «Queremos conformar esa mayoría alternativa de cambio, pero estamos a la espera de que nos digan algo» porque hasta ahora «no ha habido ninguna comunicación formal», solo comentarios «muy superficiales» a las medidas que entregó a Azcón, a través de WhastApp, pero sin hacer referencia a las cuestiones «mollares, importantes» para un acuerdo programático «que ha de desarrollar en una o varias reuniones».

Plazos

El portavoz de VOX ha apuntado que cuando se negoció la mesa de las Cortes de Aragón «solo se habló de eso», y el PP no pidió a VOX nada a cambio de presidir el Parlamento autonómico.

Sobre los plazos, ha dicho que hasta el 23 de agosto hay tiempo para celebrar el pleno de investidura, según el reglamento de las Cortes de Aragón, y existe la posibilidad de convocarlo con 48 horas de antelación.

Además, ha comentado que si hay una primera investidura fallida, «no quiere decir que haya repetición electoral», sino que existe la posibilidad de volver a las negociaciones para tratar de llegar a acuerdos, como puede ocurrir en Murcia.

Líneas rojas

Sobre las medidas que han planteado al PP o cuál son sus líneas rojas, Nolasco ha manifestado que se ciñen a su programa electoral y ha mencionado la bajada de impuestos o las ayudas a las familias, si bien ha considerado que hasta que no haya un documento «avanzado y serio» y o el acuerdo «completo y minucioso», no se puede hablar «de cosas que puede que luego no salgan».

«Es un tema de dos, puedo pedir a Azcón una serie de cosas», pero es en la negociación «cuando se van desgranando» las cuestiones. Además, «si llegamos a un acuerdo sobre ciertas políticas, nos plantearemos entrar en el gobierno».

Ha aclarado que no se han planteado aún «el tema de las consejerías, ni de las direcciones generales», si bien si se consigue llegar a un acuerdo, «queremos supervisar nuestras propias políticas y la única forma es entrar en el gobierno».

Acerca de la posibilidad de gestionar desde direcciones generales y no desde una consejería, ha sostenido: «Si se habla de gestionar áreas, se habla de gestionar áreas completas».

Por otra parte, ha considerado que no es su modelo el pacto entre PP y VOX en Baleares, donde los 'populares' gobiernan en solitario tras un acuerdo programático en VOX, sino que prefiere uno «más parecido al de Valencia», donde ambas formaciones han alcanzado un gobierno de coalición.

«Desconozco el acuerdo de Baleares, desconozco por qué ha sido así», aunque allí «hay un tema con la lengua importante», pero «nosotros creemos que lo lógico es un acuerdo más parecido al de Valencia; Aragón siempre ha sido una tierra de pactos y cuando solo hay dos partidos que pueden gobernar» y el PP «no lo hace, eso no se entiende», ha reiterado.

Debate a cuatro

Nolasco ha opinado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudió al debate a cuatro de RTVE porque «le da miedo ponerse frente a su propio espejo» y tener un debate con el líder de VOX, Santiago Abascal, que sí participó, y «es mucho más claro y directo» en sus planteamiento, frente a un PP que tiene «una opinión distinta en cada comunidad autónoma».

A su entender, Abascal «tuvo una gran elegancia cuando dijo que no se podía hablar de los ausentes porque no podían defenderse» y ganó el debate.

Sobre el argumento del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, de que no acudió porque le daba vergüenza aparecer junto a Abascal, ha respondido que el 95 por ciento de lo que dice el dinero socialista «es mentira», a quien vio «nervioso; pensó que iba a hacer gran actuación de las suyas y salió un poco temblando, no salió la cosa como él quiso».