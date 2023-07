La cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem al Congreso por Barcelona, Aina Vidal, ha acusado a Junts de plantearse investir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha criticado que hay votos en Catalunya que «son una moneda al aire».

En declaraciones este lunes en Lloret de Mar (Girona) junto con la número uno al Congreso por Girona, Júlia Boada, Vidal se ha referido así a unas declaraciones del exalcalde de Barcelona y líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, que dijo que no se negaría «a hacer una negociación seria» si Vox no formase parte de la ecuación y se respete la lengua catalana.

«Nadie, absolutamente nadie, se cree en Catalunya que nos pueda ir bien, ni siquiera mejorar, con un Gobierno del PP con Santiago Abascal (Vox) como vicepresidente», ha destacado la candidata, que ha sostenido que en las encuestas Sumar está muy empatado con Vox, según ella, aunque ha sostenido que los magenta son una tendencia al alza.

Vidal ha asegurado que en la provincia de Girona Vox y Sumar se están disputando un escaño: «Si realmente queremos un país digno, queremos un país que avance, queremos un país que nos permita amar y que nos permita, además, avanzar, eso se llama Gobierno de coalición y el voto aquí en Girona es a Júlia Boada».

Ley de sequía

Sobre la posibilidad de que el Gobierno central impugne la Ley catalana de sequía, la candidata de los comuns ha asegurado que «tiene que ver con una controversia técnica» sobre la realización de obras con trámites de urgencia, y ha asegura que confía en que se pueda solventar.

«No tengo ningún tipo de duda de que, gracias a la mesa de diálogo que hay hoy, los dos gobiernos hablan y yo estoy convencida de que lo arreglarán», ha insistido Vidal.

Financiación autonómica

Preguntada por los datos de Catalunya sobre financiación autonómica, la candidata ha defendido que en los últimos años ha habido un «incremento brutal» de las inversiones en Cataluya, pero ha reconocido que hay un problema grave con el sistema de financiación y ha apostado por cambiarlo.

La candidata de los comuns ha criticado que la financiación lleva «caducada desde 2014», y ha defendido reformar este acuerdo para que Catalunya pueda desarrollarse de forma correcta y como se merece, en sus palabras.

También ha explicado, que este lunes por la mañana se han reunido con representantes de CC.OO en Lloret de Mar de trabajadoras de limpieza de hoteles, tras lo que ha reivindicado medidas como incluir los pisos turísticos en la Ley de Vivienda o que trabajadoras como con un «desgaste físico más palpable» puedan jubilarse antes, como las limpiadoras.