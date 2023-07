La cabeza de lista de Sumar al Congreso por Gipuzkoa, Pilar Garrido, ha advertido de que en estas elecciones generales en Euskadi no se decide «quién va a influir más en Madrid», sino quién gobierna para «tomar las decisiones políticas que necesitan los vascos». «El 23J nos jugamos nuestras vidas: o un Gobierno de coalición con Sumar fuerte o barbarie», ha subrayado.

Garrido ha participado este domingo en un acto político en Irun, donde se han abordado las políticas económicas y fiscales, en el que también han tomado parte el candidato al Congreso y coportavoz de Berdeak Equo, Joserra Becerra, y el secretario de Organización de Podemos Euskadi y parlamentario, David Soto.

«No podemos enredarnos en reflexiones que hacen el PNV y EH Bildu que tienen que ver con quién va a influir más en Madrid, no se trata de influir más o menos en Madrid, lo que decidimos el 23J es quién gobierna. No pueden estar las fuerzas políticas vascas en su cruzada particular de ver quién es más líder nacionalista, quien saca un puñado de votos más», ha criticado.

En ese sentido, ha recalcado que en los comicios del próximo domingo "nos jugamos nuestras vidas: que exista un gobierno de coalición con una Yolanda Díaz que pueda liderar ese Gobierno o un gobierno de extrema derecha, o un gobierno de coalición con Sumar fuerte o barbarie.

Por ello, ha llamado a la movilización en las urnas para que «no se pierda ni un solo voto progresista de izquierdas que quiera proteger lo logrado y que quiera que sigamos vanzando en derechos».

"mejora de la vida"

Por su parte, Becerra ha señalado que «se habla mucho de la macroeconomía, de las grandes cifras», pero «la economía que interesa a la gente de Sumar es la mejora de la vida de las personas, esto es, mejorar las condiciones laborales, incrementar los salarios, limitar los precios de los alquileres, repartir los beneficios caídos del cielo a las grandes empresas. Esta es la economía de las personas», ha señalado.

Asimismo, ha apostado por crear una industria «moderna, sostenible y con empleos de calidad» y ha abogado por «reindustrializar este país, crear miles de empleos verdes en sectores sostenibles que hasta ahora se han dejado de lado». «Gipuzkoa está perdiendo industria, más de 750 centros de trabajo se han perdido desde la pandemia, y la inestabilidad está llegando al mundo cooperativo, que da empleo a más de 45.000 personas», ha alertado.

Políticas fiscales

Por su parte, David Soto ha aludido a las políticas fiscales y, a este respecto, ha recordado que el PNV «operó en el Congreso y el Senado a través de enmiendas para aminorar la capacidad de recaudación del impuesto al oligopolio energético que impulsó Unidas Podemos en el gobierno de coalición para acabar con los beneficios caídos del cielo». «Cuando el PNV dice que va a Madrid a servir a los vascos, habría que preguntar a qué vascos y vasca va a representar», ha criticado.

Así, ha indicado que Euskadi «está en el ranking de competitividad fiscal a los niveles del Madrid de Ayuso» y ha rercado que hoy en el País Vasco «con la excusa de esperar a la conformación de las Juntas, no se está aplicando el impuesto a las grandes fortunas, pero sí en otras comunidades».

Además, ha denunciado que el PSOE «no es más que un pagafantas en el ámbito de la política fiscal». «Hemos tenido que empujarles en el Estado a llevar a cabo políticas fiscales de modernización de la estructura económica de este país y en Euskadi está sujeto a lo que marca el PNV e incluso a lo que determina el PP».

Ante esta situación, el secretario de Organización de Podemos Euskadi ha subrayado que es «fundamental» que Sumar tenga «una fuerza importante» en el futuro gobierno porque, de lo contrario, «llegará la regresión en términos de políticas fiscales, lo que supondrá menos recursos para los servicios públicos y menos recursos para hacer frente a coyunturas como la escalada de precios».