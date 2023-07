El secretario general del PSPV-PSOE y presidente saliente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha pedido este sábado que en la Comunitat Valenciana acudan a votar en las elecciones generales del 23J todos aquellos progresistas que no lo hicieron en los comicios municipales y autonómicos del 28M para que el Gobierno de España siga en manos de la izquierda y garantizado «progreso y avance social».

Así, Puig, durante el mitin del PSOE celebrado esta jornada en la capital valenciana, ha instado a depositar en las urnas de la próxima cita electoral los «230.000 votos que perdieron Compromís y Podemos» en esta autonomía en los comicios de mayo pasado y ha pedido que su papeleta sea para el Partido Socialista. En este acto han participado también el presidente del Gobierno, candidato a la reelección y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia y cabeza de lista de esta formación por Valencia, Diana Morant.

«A esos que no han votado, que voten, por favor, que voten que ya saben lo que pasa», ha dicho respecto al cambio de gobierno en la Generalitat con un ejecutivo conformado a partir de ahora por el PP y Vox y al cambio de color en ayuntamientos como el de València y en diputaciones como la valenciana, en manos de los 'populares'. «Y que voten al Partido Socialista, sin atajos. Al partido Socialista, que es garantía de progreso y de avance social», ha añadido.

El también secretario general del PSPV-PSOE ha lamentado la «contaminación ambiental» de la política y su «futbolizaición» y ha asegurado que con ellas se pretende dirigir hacia «la resignación» tras el cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana, pero ha precisado que no será así para los socialistas. «No, no nos vamos a resignar. No hay motivo para que ganen las derechas», ha señalado respecto al 23J.

«Sabemos lo que ha pasado aquí», ha reiterado Puig respecto a ese cambio de color en las principales instituciones valencianas , al tiempo que ha manifestado que hay que hacer «todo lo posible para que no vuelva a pasar». «Aquí parece que de momento ha habido un tsunami y aquí no ha habido ningún tsunami. En la Comunitat Valenciana la diferencia de vitos es de 30.000 entre el bloque de la derecha y e de la izquierda», ha agregado para reclamar el respaldo de los progresistas que no acudieron a las urnas el 28M.

El responsable del PSPV-PSOE ha aseverado que el socialista es un partido «que va a estar toda la vida, un partido muy serio» y «el único de la historia de España que sigue vivo y coleando, por el avance social». «Este es un partido serio y épico, un partido que hace siempre lo que tiene que hacer», ha dicho, a lo que ha añadido que «con el PSOE de verdad, con sus valores, no se juega».

Puig ha insistido de este modo en la necesidad de participar en las elecciones del 23J . «Aquí ya sabemos lo que pasa cuando no se vota y tenemos que convencer a todos de que el 23J no podemos fallar a la historia de España, a la mayor historia de justicia, avance social y libertad», ha subrayado.

"es el pp el problema de españa"

Tras ello, ha aludido al pacto de gobierno suscrito en la Comunitat Valenciana entre el PP y Vox y ha censurado que «en un ratito, con una cuartilla, con una servilleta de bar» se ha hecho «un plan con cinco puntos», además de considerar que el nuevo ejecutivo tendrá «peculiaridades» y aludir a «un conseller de Cultura -en referencia a Vicente Barrera (Vox)-- cuyo único bagaje es ser torero».

«La Escopeta Nacional a la que nos quieren llevar no está dirigida por los subalternos está dirigida por el PP», ha expuesto, para afirmar que el «problema» de los valencianos «no es ya Vox» sino «el PP». «Es el PP el problema de España», ha concretado.

Ximo Puig ha iniciado su intervención dando las «gracias, de corazón, a todos los que en todo momento y durante tanto tiempo» han estado «siempre con el PSOE». «Gracias por haber trabajado duro en la anterior campaña electoral, como en esta. Debemos estar orgullos de lo que representamos, de los valores que han hecho avanzar a la sociedad. Somos nosotros, juntos, los que vamos a continuar abrazando a la sociedad», ha manifestado.

Tras ello, ha insistido en valorar la acción de Sánchez en el Gobierno central y ha indicado que «si se hiciera un análisis objetivo de lo que ha pasado» en esa etapa «no habría urnas suficientes para recoger todos los votos que se merece». En esta línea, ha hablado de la generación de empleo, de los derechos sociales y de los indicadores económicos para decir que «todo está mejor» y ha criticado que el PP hable «de la derogación del sanchismo» y que así se trate «con tan poco respeto a la ciudadanía».

Puig ha asegurado que los 'populares' «no tienen proyecto para España» y tampoco «programa de gobierno». «No les importa la verdad. Viven sumergidos en la mentira y no hay submarino amarillo que les salve·», ha remarcado.

"el principal problema, la violencia machista"

El líder de los socialistas valencianos ha dado la bienvenida a la Comunitat Valenciana a Pedro Sánchez «en nombre de los trabajadores y trabajadoras, que ahora tienen más oportunidad de trabajar que nunca; de los pensionistas que ahora tienen pensiones justas; y de las mujeres» que, según ha dicho con el PSOE en el Ejecutivo central y en la Generalitat «se han sentido protegidas porque había gobiernos decentes a favor de las mujeres».

En este punto, Puig ha recordado a «María, la mujer que hace muy pocos días fue asesinada en Antella (Valencia) » y ha afirmado que «representa la dignidad de la mujer», al tiempo que ha considerado que «nunca, jamás», se puede «olvidar que el principal problema que tenemos aún entre nosotros: la violencia machista, el terrorismo machista».

El jefe del Consell saliente ha instado a derrotarlo «juntos» y ha subrayado, en alusión de nuevo al pacto PP-Vox en la Generalitat, que es «terrible escuchar y leer acuerdos de gobierno en los que no se reconoce la violencia machista». «Es intolerable, indecente, inhumano», ha destacado, al tiempo que ha criticado que la presidenta de Les Corts Valencianes, «se apartara» de la pancarta contra la violencia machista en la condena al asesinato de Antella.