El coordinador general del PP y candidato número 1 al Congreso por el PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado este jueves que el próximo 23 de julio «queremos hacer un Juanma Moreno --presidente de la Junta--» y tener «un Gobierno fuerte que hable con todos».

Además, ha señalado que «la gente hace tiempo que pasó página del sanchismo; ahora se elige si Alberto Núñez Feijóo va a gobernar solo o acompañado».

Así lo ha expuesto junto a la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, y el alcalde del municipio malagueño de Antequera, Manuel Barón, al tiempo que ha subrayado que Alberto Núñez Feijóo «tiene avales, como Juanma o Ayuso», mientras que Pedro Sánchez «se ha buscado dos: Chaves, que todavía no ha perdido perdón por los ERE; y Zapatero, a quien ahora podemos ajustar las cuentas porque convocó las elecciones y se marchó».

Bendodo ha afirmado que «Zapatero también se presenta a las elecciones, quien no se presenta es el PSOE, el socialismo tradicional; y a ese socialismo le pedimos el voto, porque puede que no seamos su partido, pero sí somos la solución para nuestro país». «Pedimos el voto prestado a todos, a derecha e izquierda porque España merece ese cambio», ha señalado.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha reivindicado que «queda una semana y quiero deciros que todo lo avanzado no serviría si no damos el último tirón», advirtiendo de que «estamos en cabeza, porque así lo dicen las encuestas, pero no hay que confiarse».

Sobre el CIS, «que es el Centro de Inventos del Sanchismo», ha ironizado, Bendodo ha señalado que «Tezanos le ha prestado hoy el último servicio a Sánchez», apuntando que «cuando a uno lo que le queda es un CIS trucado y un Frankenstein, es que va a perder», ha advertido.

Así, el candidato 'popular' ha incidido en que «el sanchismo es, en esencia, mentir, pero Otegui, Rufián y Puigdemont dicen la verdad». «Nosotros, en cambio --ha proseguido-- queremos gobernar en solitario, con una mayoría amplia, no sometida al chantaje ni a los extremos, que bloquean y no saben gobernar», ha apostillado.

Por ello, Bendodo ha asegurado que «la gente hace tiempo que pasó página del sanchismo; ahora se elige si Feijóo va a gobernar solo o acompañado». Por último, ha dicho que «hace unos días vimos a un presidente que perdió los nervios, la compostura y el debate; que parecía el líder de la oposición», ha concluido.