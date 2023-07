Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, han llamado este a la «participación de la clase trabajadora» y al «voto masivo» para los partidos «progresistas» y han advertido que en las elecciones generales del 23 de julio «nos jugamos los derechos que hemos conseguido».

Así se han pronunciado este jueves en una asamblea conjunta de delegados celebrada en València, donde han presentado sus propuestas para las elecciones del 23J, que incluyen una nueva de industria, abordar la regulación de la jornada laboral de 32 horas, reforzar el sistema de indemnización por despido improcedente, una reforma fiscal más progresiva y un pacto integral de cuidados, entre otras.

Unai Sordo ha advertido que «en estas elecciones está en juego mucho más que el turismo o el intercambio que pueda haber en un gobierno. Está en juego cómo se configura la sociedad española de las próximas décadas en un momento de intensísimas transformaciones económicas, sociales y geopolíticas».

«Queremos llamar al voto masivo de la clase trabajadora y queremos que este voto pivote en torno a las cuestiones que verdaderamente afectan a las condiciones de vida. Esto va de servicios públicos, salarios, protección social (...) y no va de dónde se quieren situar las polémicas en cuestiones que no existen, como el terrorismo, o en otro tipo de cuestiones que no tienen prácticamente relevancia en la sociedad española», ha expuesto.

Sordo ha asegurado que los sindicatos no son «partidistas» pero tampoco «equidistantes»: «Es evidente que queremos pedir el voto a las opciones de progreso y reiterar un gobierno de coalición para los próximos cuatro años», aunque «ocurra lo que ocurra», los sindicatos continarán «reivindicando su papel».

El dirigente de CCOO ha subrayado que España necesita «una apuesta inequívoca por el conjunto de los servicios públicos», un refuerzo de la atención sanitaria, la educación pública, el sistema de pensiones, un sistema de formación permanente y una estrategia de cuidados «en clave de país y en clave de futuro».

"la oportunidad es ahora"

En esa línea, ha remarcado que el país, con los fondos europeos, «está en disposición por primera vez en décadas de acometer una política sectorial, industrial, que atraiga inversión y genere empleo de calidad». «La oportunidad es ahora», ha asegurado, pero para ello «hace falta un Gobierno que crea en el sector público y en una fiscalidad justa y equitativa».

Unai Sordo ha explicado que el sindicato contempla «con muchísima preocupación declaraciones como las del expresidente del Gobierno José María Aznar apelando a que se vuelva cuanto antes a las políticas de austeridad», una decisión que a su juicio supondría «un suicidio para nuestro país».

En su documento, ha explicado, los sindicatos también reivindican «una política laboral orientada en líneas parecidas a como hemos sido capaces de concertar en esta legislatura», en la que a pesar de las crisis se ha logrado un «récord de cotizantes a la Seguridad Social» y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «más alto de nuestra historia». «Miramos con preocupación cómo hay un intento de cuestionar incluso los datos de empleo que avalan que España está en el mejor momento del empleo de su historia», ha comentado.

"negacionismo de la desigualdad"

Por otro lado, ha pedido un gobierno que «profundice en la democracia» y refuerce los espacios de diálogo. Así, ha expresado «mucha preocupación» a que, donde se configuran «gobiernos de derecha y extrema derecha», «se está cuestionando radicalmente la Constitución y el papel constitucional de los agentes sociales», y ha puesto como ejemplo Castilla y Leon.

También ha reivindicado políticas de igualdad y criticado el «negacionismo de la existencia de las desigualdades, empezando por las de género».

"que no se queden en casa"

En la misma línea, Pepe Álvarez ha llamado a los delegados sindicales y a los trabajadores a que sean «conscientes de que el 23J sobre todo nos jugamos los derechos que hemos conseguido», y a hablar en sus entornos sobre cuestiones como la revalorización de las pensiones y la reforma laboral, entre otras políticas con las que se ha construido «una base» a la que ha «costado mucho» llegar.

Ha pedido a los trabajadores «que no se queden en casa» y «participen» por la continuidad de los derechos. «Se necesitan cuatro años más de un gobierno de progreso que permita a nuestro país continuar avanzando», ha recalcado.

Álvarez ha exigido a los partidos políticos «claridad» para pronunciarse sobre su hoja de ruta y sobre si van a iniciar un «proceso de derogación de las políticas del gobierno».

El dirigente de UGT ha subrayado que «sin política fiscal no se van a poder mantener algundas de las cuestiones estrella» acordadas como el IMV o el sistema de pensiones, que requieren que «los que más tienen tributen más». También ha puesto sobre la mesa conquistas pendientes como la reducción de la jornada laboral mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores y aumentar la participación democrática de los trabajadores en el seno de las empresas para «equipararnos con Europa».

Asimismo, ha expuesto que se debe «profundizar» en la igualdad entre hombres y mujeres y subir el SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio. «Es una directiva europea que España tiene que cumplir», ha defendido.

Álvarez también se ha referido a las declaraciones de Aznar sobre las políticas de austeridad: «Es la ruina para los trabajadores de nuestro país, para el desarrollo productivo y para el medio ambiente».

"la ultraderecha está ya en las instituciones"

El secretario general de UGT ha lamentado que «la ultraderecha está ya en las instituciones» y que eso es «una malísima noticia sobre todo para la democracia», porque «no es una ideología más», es «la ideología que aprovechando la democracia quiere paorvechanod l dmeogracia quiere conculcar la democracia, eso es lo que ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad».

Por ello, ha señalado que es «muy importante fortalecer los derechos» de los colectivos a los que la ultraderecha «está intentando castigar más cada día». «Ahora van a por ellos, mañana van a por los demás», ha advertido.

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha defendido que «para la próxima legislatura es imprescindible que haya un nuevo modelo de financiación autonómica», que tenh¡ga en cuenta la «deuda ilegítima» generada en los últimos años.

El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha recordado los rescates a la banca y las dificultades financieras de la Generalitat en 2012, para lamentar que «a veces la memoria es muy flaca y conviene recordar los tiempos pasados». También ha asegurado que «el Gobierno que se examina el 23J ha cumplido» a pesar de que «se está trasladando a la ciudadanía que miente», y ha remarcado que hay «hechos incontestables» que lo avalan.