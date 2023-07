El Botànic asegura que deja unas cuentas "equilibradas" al nuevo Consell con un "récord de gasto social"

El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha destacado este miércoles, en el último pleno del Consell del Botànic, que el gobierno autonómico ha dejado un «récord de gasto social», con un incremento del 36,34% desde 2015; «ha reducido el crecimiento de la deuda de la Generalitat», ha mejorado el periodo de pago a proveedores y entrega unas cuentas «equilibradas» y «transparentes», «sin ninguna factura en ningún cajón».

«La Generalitat no ha dejado de funcionar, no hay impagos y está un poco mejor de lo que nos encontramos en que situación financiera, siendo obviamente las circunstancias complejas», ha resumido Arcadi España, que ha detallado el informe de la situación financiera de la Generalitat Valenciana que ha elevado la Conselleria de Hacienda al último Pleno del Consell.

Arcadi España ha destacado el «récord de gasto social», que ha aumentado un 36,34% desde 2015 hasta alcanzar los 16.655 millones en 2022, de forma que se trata de «la mayor inversión social de la historia».

El conseller ha detallado que, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se ha producido «un aumento del gasto por habitante en servicios públicos fundamentales que en 2021 alcanzó los 3.097 euros por habitante, lo que ha permitido a la Comunitat converger con el esfuerzo medio autonómico per cápita destinado al estado de bienestar, que se situó el año pasado en 3.141 euros. Desde 2014, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía que mayor esfuerzo social ha realizado».

«Entregamos un presupuesto equilibrado a fecha actual», ha resaltado Arcadi España, antes de exponer que, respecto a la ejecución presupuestaria, hasta el 30 de junio de 2023 se ha ejecutado el 42,70% de las operaciones no financieras y resta por cumplir el 57,30%.

«Esto significa que el gobierno saliente deja al gobierno entrante el 57,30% del presupuesto. Un dato que entra dentro de la normalidad en el periodo que nos encontramos», ha apuntado Arcadi España.

Además, ha detallado que el Consell dispondrá a lo largo de 2023 de 13.449 millones en recursos del modelo de financiación, «lo que supone un 66% más de los que obtuvo en 2015, que fueron 8.077 millones», y ha añadido que hasta el 30 de junio la Comunitat Valenciana "ha recibido de los recursos correspondientes al sistema de financiación 6.481 millones, que equivale al 48% del total y están pendientes de percibir un total de 6.968 millones, el 52% restante.

"hemos frenado el crecimiento de la deuda"

Por otro lado, España ha destacado que el Botànic ha «frenado el crecimiento de deuda». Ha indicado que entre junio de 2015 y el primer trimestre de 2023, la deuda pasó de 40.064 millones a 55.438 millones, un incremento del 38,3%, mientras el gasto social se incrementó un 36,3%.

Ha comparado esta situación con el periodo del tercer trimestre de 2007 a junio de 2015: la deuda creció en 28.644 millones, un 250% más, al pasar de 11.420 millones a 40.064 millones de junio de 2015. Sin embargo, el gasto social solo aumentó en ese periodo un 13%.

España ha señalado que, según los datos del Banco de España, del total de la deuda de la Generalitat (55.438 millones a marzo de 2023), sólo el 27,73% ha sido generada durante las dos últimas legislaturas.

Además, ha destacado que la agencia de calificación de riesgos Standars & Poor's ha mantenido el 'rating' que otorga a la Comunitat Valenciana BB, con perspectiva estable, desde el nivel de 2014, cuando se situó como BB-.

Asimismo, en relación con los déficits acumulados en la Generalitat, Arcadi España ha indicado que, «en el periodo 2016-2022, sumaron 12.376 millones de euros, debido principalmente a la infrafinanciación que sufre la Comunitat, mientras que los desfases acumulados en el pasado en el periodo equivalente, entre 2008 y 2014, se dispararon hasta 25.950 millones, lo que supone que hemos reducido el crecimiento del déficit en un 52%.»

"no hay ninguna factura en un cajón"

El conseller saliente ha destacado que las cuentas «están claras porque son transparentes», ha asegurado que «no hay ninguna factura en ningún cajón» y las modificaciones de crédito están disponibles para todos los valencianos.

Ha expuesto que los ingresos del sistema de financiación autonómico del segundo semestre están «intactos y la Tesorería funciona correctamente, como lo demuestra el hecho de que se cumple con el pago a proveedores». Ha puesto en valor las medidas de transparencia implantadas, como la información remitida a las Corts todos los meses y el Visor Presupuestario.

España ha explicado que la Generalitat «ha conseguido reducir paulatinamente el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) hasta situarse en 26 dias en mayo de 2023, mientras que al cierre de 2014 fue de 82 días», y ha puesto en relieve «el esfuerzo realizado por el Consell en los últimos años para rebajar esta cifra a la cuarta parte».

Ha detallado que los criterios que utiliza la Tesorería para realizar los pagos «priorizan atender a las personas (dependencia, renta valenciana de inclusión, ayudas de vivienda, becas); atender el pago del gasto farmacéutico; pagar las obligaciones reconocidas de las prestaciones de servicios, obras y suministros, así como los conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales».

Recaudación de patrimonio y sucesiones

El conseller de Hacienda ha destacado que, con el mantenimiento de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones que gravan sobre todo los grandes patrimonios, "la Generalitat ha ingresado 524 millones destinados a los servicios públicos fundamentales de todos los valencianos y valencianas, de los que 198 millones corresponden a Patrimonio y 326 millones a Sucesiones.

España ha destacado que solo el 0,52% de la población pagan el impuesto de Patrimonio y el 12,3% paga el de Sucesiones.

En el caso de la tributación del IRPF, el conseller ha destacado que la Comunitat Valenciana «es donde las rentas más bajas pagan menos IRPF». La recaptación, efectivamente, informativa del IRPF en 2021 va a ser de 4.000 euros.

Preguntado por si está contento con su labor en esta legislatura, el conseller de Hacienda ha manifestado: «He hecho lo mejor que he podido, me he esforzado al máximo, yo y todo el equipo de la Conselleria de Hacienda, y siempre mi objetivo, antes de tomar la cartera de Hacienda, fue intentar ordenarla y dejar las cosas un poco mejor de lo que encontré. Creo que con el esfuerzo y el trabajo conjunto de todo el personal así lo hemos hecho».