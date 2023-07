'Madreselva' De Nata Moreno, Ganador Del Concurso De Cortos Del 35º Festival De Cine De L'alfàs Del Pi

El corto dirigido por Nata Moreno 'Madreselva' ha ganado el Faro de Plata y los 4.000 euros del primer premio del concurso de cortometrajes del 35º Festival de Cine de l'Alfàs del Pi. Se trata de un trabajo que habla con humor del deseo de la mujer en todas sus vertientes.

Nata Moreno se llevó también los premios a la mejor dirección y al mejor guion. Además, Marina Salas obtuvo el premio a la mejor actriz por su papel de Celia en 'Madreselva', un cortometraje en clave de western, que pone en jaque temas como la prostitución, el deseo sexual, la pareja abierta, el derecho de las mujeres a ser dueñas de sus vidas y sus carreras, el derecho a ser.

El cómico Víctor Parrado presentó la ceremonia de clausura, que contó con la asistencia de personalidades del mundo del cine y la televisión como Carmen Machi, Javier Cámara, Borja Cobeaga, Diego San José, Mariola Cubells, Coria Castillo o Euprepio Padula, y que entregaron premios en las distintas categorías, según ha informado la organización del certamen en un comunicado.

La cineasta zaragozana, al recibir el Faro de Plata de manos del diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, y del alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, confesó que estaba «muy feliz y agradecida» y dedicó los premios a su «magnífico» equipo.

En esta 35ª edición, la organización recibió un total de 1.048 cortos, de los que 27 fueron seleccionados para competir en la sección oficial.

Otros premios

El segundo premio, dotado de 2.000 euros, recayó en 'Ruina', de Frank Lucas. La actriz Najaa Bensaid protagoniza esta historia de venganza, que le ha merecido una mención especial del jurado del 35 Festival de Cine de l'Alfàs.

'París 70', de Dani Feixas, se llevó el tercer premio, dotado de 1.000 euros. Un corto en el que se rinde homenaje a los cuidadores de personas dependientes. En concreto, la película refleja el amor de un hijo hacia su madre enferma de alzheimer, trabajo por el que Alain Hernández se llevó el premio al mejor actor.

El cortometraje 'Cuando crece la hierba', de María Monreal ganó el premio al mejor corto con perspectiva de género, que entrega el certamen en colaboración con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y Huellas de Mujer. Este galardón lleva aparejada una dotación económica de 500 euros.

La película, que cuenta la historia de dos niñas que reflexionan y se preguntan por las grandes y no tan grandes cuestiones de la vida, fue reconocida también con el premio a la mejor fotografía, que ha recaído en Tess Masero. Asimismo, en la categoría de mejor dirección, el jurado del Festival tuvo una mención especial para Iván Morales por 'Sushi'.

Por segundo año, el Festival de Cine de l'Alfàs entrega un premio al mejor corto valenciano, dotado con 500 euros, que recayó en 'La historia interminable', del realizador alicantino David Valero, un homenaje a las mujeres trabajadoras que levantan las familias y que, pese a trabajar fuera de casa, toda la vida familiar se sustenta en ellas.

En esta categoría, el jurado destacó el «impresionante» nivel técnico del cortometraje 'Broken wings', de Carlos Albero, y la interpretación de Isabel Rocatti en el corto 'Hábitat', de Elena Escura.

Una de las novedades de este año ha sido el concurso de cortos grabados con smartphone 'Tu móvil de cine', dotado con 250 euros, que ha ganado 'Amb coneixement', de la alfasina Estefanía Monroy Granados. En esta categoría, el jurado tuvo una mención especial para los cortos 'El nuevo vecino', de Óscar Reyes García, y 'El ancla', de Yago Mateo Velasco.

Jurado

El jurado ha estado compuesto por el actor Jorge Usón; la actriz y guionista Marta González de la Vega; el crítico de cine Fausto Fernández; la comunicadora y escritora Olivia Fernández; la delegada en la Comunitat Valenciana de CIMA, Nuria Cidoncha; y el director del Festival Octubre en Corto, Chechu León.

La actriz Rebeca Sala, el actor Manuel Soler y la directora de casting Ana Durá se han encargado de fallar el premio al mejor corto valenciano. En cuanto al jurado 'Tu móvil de cine', ha estado formado por Verónica Amador, Juan Vicente Arazola y Carlos Sánchez Reyes.

Secun de la rosa, embajador honorífico del festival

Durante el transcurso de la gala, el cineasta Secun de la Rosa fue nombrado embajador honorífico del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi. El actor y director barcelonés recibió el premio de manos de la actriz Carmen Machi, quien fue Faro de Plata del Festival en su vigésimo octava edición, y del actor Javier Cámara, con quienes comparte una «gran amistad».

Secun de la Rosa, «muy emocionado», agradeció este premio, que le convierte en embajador del Festival, y recordó sus inicios en el mundo del cine, hace justo ahora 35 años: «Y de repente estaba pensando en ese Secun de la Rosa con 16 o 17 años, del extrarradio, que no tenía ni idea de cómo podía dedicarse a ser actor, que llamaba por teléfono a directores que encontraba en las páginas amarillas Y me he dado cuenta de que eso sucedió hace 35 años, en un julio de 1989, entonces para mí ha sido muy impresionante».

«Me parece increíble que ese chaval de barrio que soñaba con ser actor, sin tener nada a lo que agarrarse en aquel momento, y que lo único que tenía era su amor por el cine, que, a base de cortos, de tesón, de una obra, de otra obra, acabara dirigiendo su propia película», expresó.

El cineasta barcelonés se estrenó en la dirección con 'El cover'. Rodada en Benidorm, la cinta está protagonizada por Marina Salas y Alex Monner, y cuenta con Carmen Machi, Susi Sánchez y Juan Diego. Su ópera prima mezcla comedia, musical, romance.