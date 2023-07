El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha indicado que a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo les importa «cero patatero» Euskadi y ha pedido «no dejar la representación vasca en malas manos, en manos que piensan solo en llegar a la Moncloa y lo vasco es secundario, les importa un pimiento».

Ortuzar ha realizado estas manifestaciones en la localidad vizcaína de Bakio donde el PNV ha celebrado un mitin «Festa Euskal Ahotsa Gira» amenizado con música, food-truck, txiki-txoko y teatro callejero, que también ha contado con la presencia del cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban.

El líder del PNV ha asegurado que la palabra que mejor define a la política española es el «cainismo político» y ha subrayado como se han peleado los partidos de izquierdas contra los de derecha pero también los de derechas contra los de ultraderecha y «viceversa», al igual que en la izquierda, entre PSOE y Podemos, y también dentro de esta última formación, donde «han terminado en un proyecto que se llama 'Sumar' pero parece que resta».

El líder jeltzale ha señalado que ellos tampoco se salvan y también «les zurran» porque «molestan» y recordaba dos titulares uno de Iturgaiz (PP) que decía que «votar al PNV es votar a Sánchez» y otro de Sumar, que decía que votar a los jeltzales era «votar al PP».

«Da para tirar de ironía. El voto al PNV vale por tres: ¡votas al PNV, a Sánchez y al PP al mismo tiempo. Igual tenemos que cambiar lo de la 'Voz de Euskadi' por 'el Voto Triple'. Voten al PNV, que luego ya decidimos nosotros a quién sentamos en la Moncloa», ha ironizado.

Sin embargo, ha apuntado que la Moncloa no es «parte del interés» del PNV porque el suyo es el «interés de Euskadi y no quién se sienta en la Moncloa». Según ha manifestado, lo que se vota el 23 de julio es qué hombres y mujeres de Euskadi van a Madrid a representar a los vascos.

«Y, luego, ellos tendrán que tomar muchas decisiones, una de ellas -seguramente no la más importante- será la de elegir a quién se siente en la Moncloa. Y eso también sabremos hacerlo con responsabilidad, y, pensando en el bien de Euskadi, votaremos a quien creamos que es mejor, -mejor dicho, menos malo-, para conseguir superar los retos que tiene ahora por delante Euskadi. Y si no nos gusta ninguno, nos abstendremos o votaremos que no», ha dicho.

Ortuzar se ha mostrado convencido de que el PNV molesta «a unos y a otros» y quieren quitarles de en medio para que «toda esta salsa sea entre los partidos españoles».

Alzar la voz

«Nos quieren dejar en nuestro rincón, sin poder levantar la mano y sin poder alzar la voz cuando en Madrid tenemos que defender el autogobierno vasco, o la industria y los empleos de calidad, o las pensiones, o las infraestructuras. O bien, como ahora, que estamos en la costa, a la hora de reclamar la transferencia de Ordenación de Costas y Litoral. ¿Tiene sentido que cuando aquí se necesita el más mínimo permiso, haya que darlo el Madrid? No, pero tengan claro que PSOE, PP o Podemos no van a hacer nada para hacer efectiva esa transferencia», ha denunciado.

En este sentido, ha afirmado que les van a seguir «molestando» y levantando «la mano y la voz en Madrid cada vez que falta» porque es «muy importante que haya una voz vasca libre, sin ataduras ni a izquierdas ni a derechas, que solo tenga el bienestar de la gente vasca como objetivo en su día a día», algo que «solo lo garantiza el PNV».

Según ha subrayado, son la «voz vasca y solo vasca, la influencia de Euskadi en Madrid» y, por ello, ha dicho que se tienen que «mover a tope para conseguir que la gente vaya a votar el día 23».

Ortuzar ha advertido de que vienen cuatro años «importantísimos» para el futuro del país y, «por desgracia, aún se deciden en Madrid demasiadas cosas» que afectan a los vascos «y mucho».

«No podemos dejar la representación vasca en malas manos, en manos que piensan solo en llegar a la Moncloa y lo vasco para ellos es secundario, les importamos un pimiento. Por lo que dicen, Sánchez no va a venir ni tan siquiera a dar un mitin a Euskadi, y Feijóo, ahí anda, que si viene o no viene, pero un día, un paseíto. Les importa Euskadi, cero patatero. No les importamos. Si no les importamos, no merecen nuestro voto», ha indicado.

El líder jeltzale ha pedido que «nadie caiga en la trampa» porque todo esto «no es cuestión de dos» y no se puede «jugar como en la ruleta, negro o rojo». «Nos quieren llevar al 'Sánchez o Feijóo', que es lo mismo que llevarnos a 'Guatemala o Guatepeor', pero aquí tenemos una opción mejor, aquí tenemos a Aitor», ha agregado.

Precisamente, en su intervención, tras dar gracias a Esteban por su trabajo en el Congreso, ha afirmado que ha sido «el mejor diputado» de esta legislatura de «las estridencias y los desmanes dialécticos» y ha indicado que hay que «tener paciencia para aguantar en ese gallinero».

Tras asegurar que ha sido el que «mejor ha simbolizado que Euskadi necesita tener quien le defienda en Madrid», ha señalado que ha sido una legislatura «complicada» en la que cada uno ha estado «preocupado por sus cosas».

«Pero las cosas de los demás nunca eran nuestras, de Euskadi. El problema no es solo que Euskadi no les preocupe: ni siquiera les preocupa su bendita España. Los grandes partidos españoles han demostrado que, por encima de los intereses de la sociedad, su intención es andar sacudiendo al prójimo y desactivar ante la opinión pública la credibilidad de los demás», ha apuntado.

Aitor esteban

Por su parte, el cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que la «ultraderecha de Vox» está «en las antípodas» de la formación jeltzale y son «una amenaza para la democracia», por lo que su partido pondrá «pie en pared ante cualquier involución en términos democráticos».

Ha afirmado que el programa de Vox es «inaceptable, un programa no democrático» y ha indicado que son «puro fascismo, piden la ilegalización de partidos, -el nuestro, el primero seguro-, la disolución de comunidades autónomas, tienen políticas retrógradas en materias de derechos y niegan la existencia del machismo».

Esteban ha recordado que el PNV «marcó una línea roja clara con Vox desde un primer minuto» y ha insistido en que «no van a estar, ni por activa ni por pasiva, en ninguna ecuación en la que esté la ultraderecha».

Ha añadido que fueron los primeros que se «plantaron en Madrid y dijeron no a Vox» y eso ya ha tenido «efectos». En este sentido, ha asegurado que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional contra el uso del euskera en los ayuntamientos, está impulsada por Vox.

Según ha indicado, el Tribunal Constitucional «no entiende nada, pero que les da igual» y tienen «el estilo de los conquistadores españoles». En este sentido, ha aludido a la historia sobre el origen del nombre de la provincia mexicana de Yucatán, «bautizada así por conquistadores españoles tras escuchar, de manera reiterada, a los indígenas mayas decir »Yuk ak katán«, »No te comprendo« en yucateco».

Esteban ha afirmado que están negando a los vascos su derecho a poder vivir en su propio idioma. «Yucatán, habla castellano aunque todos quieran hablar en euskera», ha criticado.

El dirigente jeltzale ha señalado que, para hacer frente a esa «involución que viene», se «necesita» el voto para el PNV y lo que se va a elegir el 23J es «si Euskadi va a tener voz propia» en Madrid para poder «defender el autogobierno vasco y los derechos de los vascos».

Por otra parte, ha criticado la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central que «está empeorando el acceso a la vivienda» y que «invade una competencia exclusiva de las autoridades vascas».