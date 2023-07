El cabeza de lista del PNV por Bizkaia al Congreso y portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha reivindicado la «capacidad» del PNV para defender el autogobierno en Madrid y ha defendido que la formación jeltzale ha sido «dique de contención ante intentos de recentralización» y ha conseguido también «expandir nuestras competencias y reforzar el Concierto Económico».

En un acto en San Sebastián, junto al monumento al Lehendakari Jesús María Leizaola, en el que también ha participado la cabeza de lista jeltzale al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, han reivindicado el «histórico trabajo» del PNV en favor de las instituciones vascas, el Estatuto de Gernika y el Concierto Económico y se ha comprometido a «seguir defendiéndolo en el Congreso y el Senado».

«Hemos sido dique de contención ante intentos de recentralización y hemos conseguido también expandir nuestras competencias y reforzar el Concierto Económico. Hemos demostrado capacidad política para llegar a acuerdos y conocimiento, y somos los únicos en hacerlo», ha remarcado.

El candidato jeltzale por Bizkaia a las elecciones del 23 de julio ha insistido en que «la lucha por el autogobierno exige trabajo diario y sacrificios» y ha pedido el apoyo de la ciudadanía vasca para seguir siendo «la voz de Euskadi en Madrid» porque «la primera línea de contención o de avances está allí, y el autogobierno vasco nos lo jugamos en Madrid todos los días».

De este modo, Esteban se ha referido a los «los ataques e intentos de recentralización» de los que ha sido testigo el PNV por parte de «Gobiernos estatales de uno u otro signo», entre los que ha citado a PP, PSOE «o Podemos también», al tiempo que ha lamentado el «desprecio que durante años ha profesado la izquierda abertzale hacia las instituciones vascas, el Estatuto y el Concierto Económico», con «intentos de que fracasara».

En ese sentido, ha alertado de los «aires de recentralización» que plantea Vox con un programa de «ilegalizaciones, supresiones de la autonomía e ilegalización de partidos». «Vienen ataques y muchos de ellos son sustentados por el PP que le está dando entrada en las instituciones», ha criticado.

Además, el portavoz jeltzale ha recordado que esta pasada legislatura, el PSOE, en el marco de su «concepción de la España Federal», y con el «incomprensible apoyo de partidos que se dicen independentistas», ha planteado y aprobado «leyes recentralizadoras e invasoras».

A este respecto, ha recordado que el propio Pedro Sánchez «se jactó de que había intervenido en competencias que no eran del Gobierno español, que eran de las autonomías, pero no le importaba porque su idea es que el marco y la regulación sea desde el centro», al tiempo que ha insistido en que «muchas de esas leyes invasoras, sorprendentemente, se han aprobado con ayuda de quien se dice independentista».

«Ahora el PSOE en su programa amenaza con una ley de cohesión territorial y me parece que suena, ya veremos luego, pero por el momento suena bastante a una LOAPA. Y desde luego si no estamos nosotros, no va a haber otro que defienda el autogobierno», ha subrayado Esteban.

Frente a ello y a quienes «están supeditados a lo que les digan sus organizaciones centrales en Madrid y no van a estar a lo que interesa a Euskadi», y a los que «el marco de izquierdas lo ponen por encima del autogobierno», Esteban ha incidido en que «quien va a defender el autogobierno, las instituciones vascas y el Concierto Económico en Madrid, quien va a llevar esa voz en defensa de nuestro bienestar y nuestras competencias es el PNV».

Leizaola

Por su parte, Maribel Vaquero ha advertido también del actual «riesgo cierto de involución democrática con ataques, con una recentralización continua y con una legislación impulsada desde el Gobierno del Estado que en demasiadas ocasiones ha sido avalada en su erosión competencial por aquellos que dicen ser independentistas, tal vez porque ya dejaron de ser abertzales».

De este modo, ha remarcado que Jesús María de Leizaola «es hoy en día una imagen de democracia y libertad» y ha recordado cómo en el exilio que siguió a la guerra «mantuvo viva a Euskadi durante años y reivindicó su autogobierno desde la dignidad a las personas, a la democracia y a la paz».

«Nosotros también lo haremos así, vamos a seguir su camino, ese sí que es el homenaje más sincero que podíamos hacer, como hizo Leizaola anteriormente, vamos a dar lo mejor que tenemos, tanto en Euskadi como en Madrid», ha concluido.