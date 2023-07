Garrido llama a concentrar el voto en Sumar para "parar a la extrema derecha" y tener un Estado plurinacional

La cabeza de lista de Sumar por Gipuzkoa, Pilar Garrido, ha llamado a concentrar el voto de izquierdas y progresista en Sumar para «avanzar en derechos, poder parar a la extrema derecha, garantizar un gobierno de coalición que tome medidas que necesitamos todos» y para que «se reconozca que España por fin es un Estado plurinacional y también podamos avanzar por ese camino».

Garrido ha participado este viernes en un acto de campaña en San Sebastián junto al número dos por la lista de Gipuzkoa al Congreso, Joserra Becerra, y candidatos de Sumar, así como representantes de Podemos Euskadi en las instituciones vascas.

En su intervención, ha afirmado que este 23 de julio se va a decidir «cómo vamos a vivir los vascos los próximos cuatro u ocho años, se va a elegir quién va a gobernar este país, qué gobierno vamos a tener y qué medidas vamos a tomar».

Según ha destacado, Euskadi va a decidir si elige «un gobierno de coalición progresista, de izquierdas, con un Sumar fuerte que tome medidas necesarias para la ciudadanía vasca, medidas progresistas para los vascos», o un gobierno «de extrema derecha», con Feijóo y con Abascal, que «nos quiere devolver a tiempos oscuros».

A su juicio, «la respuesta para avanzar en derechos para proteger lo que hemos hecho y para seguir avanzando es votar a Yolanda Díaz». Garrido ha incidido en que Sumar tiene «un proyecto de país para todos, no para los nuestros, no para aquellos que son más amiguetes, no para aquellas que nos caen mejor, sino para todos los vascos».

«Hemos puesto encima de la mesa medidas importantes que nos interesan a todos. Hemos hablado de la jornada laboral. Queremos trabajar menos para vivir mejor y trabajar menos con el mismo salario. Hablamos de seguir subiendo el SMI, de seguir subiendo los salarios, de seguir reformando el mercado laboral para que cada vez haya menos desempleo y vamos a seguir trabajando para acabar con la precariedad de la vida», ha asegurado.

En esa línea, ha remarcado que la vivienda «no puede ser un negocio, que la vivienda tiene que ser un derecho» y la juventud vasca «tiene que poder poner en marcha sus proyectos de vida y acceder a una vivienda a un precio asequible».

"cosas bien hechas"

Tras remarcar que Sumar viene «con el aval de las cosas bien hechas y de cumplir nuestra palabra», Garrido ha advertido de que «está en las puertas un gobierno de la extrema derecha y de la derecha con un proceso de involución, de pérdida de derechos, sobre todo para las mujeres» ante lo que ha remarcado que no hay que dar «ni un paso atrás».

Así, ha considerado que «el bipartidismo es volver al fracaso, a esas medidas fracasadas, viejunas que no han solucionado los problemas de nadie» y ha alertado de los «guiños» a Feijóo del Partido Socialista y de que «algunos viejos socialistas hablan de dejarle gobernar».

Garrido ha afirmado que el candidato del PP es «incompetente, porque no sabe sumar», pero, según ha dicho, «lo más grave es que ha tenido secuestrado el Consejo General del Poder Judicial y se ha posicionado en contra de la Constitución». «Se llenan la boca de Constitución y sólo respetan aquello que les gusta», ha agregado.

«El PP quiere que nos jubilemos a los 70, a los 72, quiere que las pensiones no se revaloricen al IPC, que el despido sea más barato porque los empresarios tienen pocos beneficios quieren desde luego hacer de la vivienda un negocio y quieren también hacer de la sanidad un negocio», ha criticado.

La también coordinadora general de Podemos Euskadi ha remarcado que las fuerzas políticas que conforman Sumar son «profundamente democráticas, antifascistas y van a parar a esa extrema derecha» así como a «quitar las tentaciones sobre todo al PSOE y al PNV que tienen cierta querencia a la derecha para que cojan el camino correcto».

«El camino correcto es un gobierno de coalición fuerte, progresista donde Sumar lidere ese gobierno y donde Yolanda sea la primera mujer presidenta del gobierno», ha sostenido.

Pilar Garrido se ha referido, además, a lo sucedido en las Juntas de Gipuzkoa donde, tal y como ha señalado, «hay un tripartito con el PNV, el PSE y el PP». «Eso ya está ahí, han optado por apoyar a la derecha de Feijóo y la derecha de Ayuso, porque no hay otra derecha», ha añadido.

Avanzar en derechos

Por otro lado, ha insistido en que Sumar es la garantía para avanzar en «derechos» porque ha recordado que, como se ha visto esta legislatura, «eso no es tan sencillo con el PSOE» y ha preguntado a la ciudadanía si cree que medidas como los ERTE, la reforma laboral o la moratoria de los alquileres se hubieran tomado sin Unidas Podemos en el Gobierno.

«¿Qué ha pasado en el último Consejo de Gobierno? ¿Quién ha decidido que esto del alquiler ya no vale, que lo vamos a quitar? Frente a nuestras ministras que han defendido que había que seguir con el tope de alquiler y con la prórroga de los alquileres», ha afirmado.

En ese sentido, ha subrayado que al Partido Socialista «cuando no tiene al lado una fuerza política de izquierdas, progresista, valiente, le tiemblan las piernas y tiende a flojear y a no tomar aquellas medidas que necesitamos».

Asimismo, ha incidido en la importancia para Euskadi de que en el próximo gobierno haya «una fuerza plurinacional, una fuerza que se crea de verdad la España que somos, el país de países, para que el Gobierno de la nación se entienda con Euskadi y con Cataluña, para tejer alianzas con el bloque de investidura, con aquellos partidos nacionalistas, abertzales, independentistas, que nos van a permitir construir un proyecto y sacar adelante medidas».

«Lo fundamental es que estemos en ese gobierno de coalición, porque si no, EH Bildu no tendrá ninguna puerta a la que llamar, ni ninguna mesa a la que mandar sus propuestas, porque nadie va a estar como ha sucedido durante estos 40 años al otro lado, para recoger, para dialogar y para avanzar, porque nosotras tenemos claro que tenemos que avanzar dialogando, primero aquí, entre vascos, para poder ir a Madrid con una propuesta seria, amplia, consensuada», ha resaltado.