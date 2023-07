La junta de síndics ratificará el lunes que el debate de investidura de Mazón sea el jueves 13

La junta de síndics convocada para el próximo lunes en Les Corts ratificará previsiblemente que el debate de investidura del líder del PPCV, Carlos Mazón, como 'president' de la Generalitat sea el jueves 13.

Así lo ha trasladado la presidenta de la cámara, Llanos Massó (Vox), tras la reunión de la Mesa de Les Corts que ha fijado la fecha de la junta para el lunes a las 11 horas. «Parece ser que, si no hay nada en contra, la investidura será el día 13», ha declarado.

Massó ha negado que los grupos de la oposición hayan puesto impedimentos a que la investidura se celebre ese jueves, el primer día que permiten los plazos parlamentarios: «En principio hay muy buena voluntad para facilitar ya el funcionamiento de las nuevas Cortes»

En la junta de síndics también se decidirá si el debate de investidura se celebra en una o dos jornadas, así como el orden de intervenciones

De cara al siguiente paso, la toma de posesión de Mazón en el Palau de la Generalitat, Massó ha remarcado que no le corresponde a ella decir si será el lunes 17.

Además, no ha querido hablar de la formación del gobierno de la Región de Murcia porque ha comparecido «como presidenta» de Les Corts.

Llanos Massó se ha reunido este viernes con los síndics de PSPV, Compromís y Vox para que le trasladen si van a presentar candidaturas en la investidura, tras el encuentro que mantuvo este jueves con Mazón.

Pspv y compromís

Por parte del PSPV, su síndica, Rebeca Torró, ha confirmado que no presentarán candidato pero tampoco apoyarán a Mazón porque «no tiene ningún tipo de credibilidad» ante su pacto de gobierno con Vox. Ha urgido así al 'popular' a posicionarse sobre la violencia machista después de que su acuerdo con Vox solo hablara de «violencia intrafamiliar».

En cualquier caso, la portavoz socialista ha garantizado que su grupo no pondrá pegas a que la investidura sea el jueves, siempre que se respete el reglamento y haya consenso en la junta de síndics. También ha avanzado que la intervención del PSPV en ese debate la realizará el 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig.

Gabriela Bravo, vicepresidenta segunda de Les Corts de cuota socialista, ha coincidido en que el PSPV hará «todo lo posible» para facilitar la investidura y el traspaso de poderes, «como no puede ser de otra forma»

De Compromís, su síndic, Joan Baldoví, también ha confirmado que no apoyarán la investidura de Mazón porque «su pacto con Vox demuestra que el PP no tiene ningún inconveniente en ceder lo que haga falta para tocar poder». «Con toda la educación, las buenas formas, el respeto y de manera contundente, no podemos compartir ese gobierno», ha recalcado.