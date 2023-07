La Ertzaintza alerta sobre una nueva estafa telefónica mediante envíos masivos de SMS

La Ertzaintza ha alertado sobre una nueva estafa telefónica mediante envíos masivos de SMS a lo largo de finales de junio y principios de julio, según ha informado este viernes el Departamento de Seguridad.

Dicha estafa consiste en recibir en el teléfono móvil un SMS desde un número móvil con el prefijo +34, con un texto similar a este: «Hola mama, mi teléfono está roto, este es el número nuevo. ¿Puedes mandarme un wasap?».

Al contactar vía WhatsApp, los supuestos estafadores solicitarán una transferencia bancaria telemática de importe menor haciéndose pasar por hijos de quienes reciben el mensaje. Se han confirmado que los envíos están siendo masivos y provienen de diferentes teléfonos móviles asociados a datos falsos o usurpados a terceras personas.

La Ertzaintza recomienda ante este tipo de estafas a través de nuestros teléfonos móviles no hacer nunca clic en los enlaces de un SMS de un remitente desconocido o sospechoso y no seguir links que nos lleguen a nuestro teléfono. Si se duda de su origen, se aconseja comprobar las direcciones urls a las que se accede, no descargarse aplicaciones fuera de los repositorios oficiales, no facilitar datos personales a través de llamadas telefónicas no verificadas y filtrar los posibles SMS spam de remitentes desconocidos.