La Junta Directiva Provincial del PP de Alicante ha ratificado la propuesta del presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni

Pérez, como próximo presidente de la Diputación, así como de los 16 diputados provinciales que conformarán el grupo popular en la institución provincial la próxima legislatura.

Tras la reunión de la Junta Provincial, que se ha celebrado en la tarde noche del jueves, el presidente del PPCV y futuro presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha enfatizado que Pérez va a ser «el mejor presidente para la Diputación de Alicante y el presidente que necesita» la provincia, según ha indicado el PP en un comunicado.

«Estoy muy contento y muy satisfecho con la decisión que ha tomado la Junta Directiva Provincial. Toni Pérez es el presidente que se merece mi provincia, a la que tanto he querido y quiero y a la que tanto me he dedicado; y por la que he luchado y por la que seguiré dentro de poco desde la presidencia de la Generalitat Valenciana», ha afirmado Mazón.

En este sentido, ha apuntado que Pérez es «un hombre que cree en el municipalismo, un convencido de la importancia de los municipios, de sus gentes, un gran defensor del turismo y las infraestructuras», así como de las «necesidades» alicantinas. Asimismo, ha dado su apoyo tanto a Pérez como al resto de diputados del PP ratificados.

Por su parte, Toni Pérez ha agradecido la «confianza» de la Junta Directiva al ratificarle como candidato a la presidencia de la Diputación. «Me enorgullece, pero por encima de todo ello están los grandes resultados que el PP ha logrado en los municipios alicantinos. Por eso, es hora de agradecer los más de 322.000 votos que ha logrado en la provincia el PP, lo que se traduce en una mayoría absoluta en la institución provincial», ha resaltado.

Pérez ha apuntado que abordan «un nuevo reto», con trabajo nuevo y también el de «mantener las grandes cosas que ha hecho la legislatura de Carlos Mazón», a quien ha apuntado que ahora tendrán «como aliado». «Facilitará el gobierno, después de una legislatura que no ha sido fácil para Mazón con un gobierno de Ximo Puig que se empeñó en poner palos en la rueda», ha acusado.

En cuanto al grupo del PP en la Diputación, estará conformado por nueve hombres y siete mujeres y será «la legislatura con más mujeres en la institución provincial». Por comarcas, en la Marina Alta ha sido ratificado Arturo Poquet; en la Marina Baja los elegidos han sido Toni Pérez y Bernabé Cano; en l'Alacantí, Cristina García, Lourdes Llopis, José Antonio Bermejo y David Aracil.

En el Alt Vinalopó, se ha ratificado a Magdalena Martínez; en el Vinalopó Mitjà, Carmen Sellés; y en el Baix Vinalopó se ha nombrado a Ana Serna, Loreto Serrano y Juan de Dios Navarro. Por su parte, en la Vega Baja serán Marina Sáez, Antonio Bernabéu y Francisco Cano; mientras que en l'Alcoià - El Comtat el elegido es Carlos Pastor.