Azpiazu defiende el protagonismo de las regiones en la gobernanza europea para lograr reformas de "verdadero calado"

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha defendido este jueves, en la Conferencia de Regiones Marítimas y Periféricas (CPMR), el protagonismo de las regiones en la gobernanza europea de cara a lograr reformas «de verdadero calado». Asismismo, ha resaltado la importancia de las «voces regionales» ya que, según ha advertido, cada vez más, «los problemas globales requieren de soluciones locales».

Según ha informado el Ejecutivo Vasco, Azpiazu ha inaugurado la Conferencia de Regiones Marítimas y Periféricas, «un evento de alto nivel sobre las políticas de inversión de la Unión Europea», en la delegación del Gobierno Vasco en Bruselas.

En este encuentro, en el que ha participado la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, se ha planteado el papel que la política de inversión europea debería desempeñar para acelerar el desarrollo económico, social y territorial de la Unión Europea. Esta política de inversión, han subrayado desde el Ejecutivo vasco, requiere de «una importante coordinación del esfuerzo inversor público», tanto de fondos europeos como de presupuestos estatales y regionales.

Para ello, ha subrayado que la UE deberá «seguir desempeñando un papel importante» en aquellos ámbitos que garanticen «la fortaleza» económica de Europa como la industrialización, la digitalización y el liderazgo científico y tecnológico, la sostenibilidad y la solidaridad y la seguridad.

Así, el consejero ha apuntado que tanto el Marco Financiero Plurianual 2021-27 como el programa NextGeneration EU deben posibilitar la recuperación de la economía europea y transitar a «un renovado sistema socioeconómico europeo, más digital, más verde y más resiliente».

En palabras de Azpiazu, «el esfuerzo fiscal colectivo que los fondos suponen para nuestras economías, al que habrá que hacer frente en un futuro, sólo merece la pena en la medida en que contribuyan a cumplir los objetivos europeos y a incrementar su potencial de crecimiento económico».

Junto al «necesario protagonismo» de las regiones, en la intervención se ha referido a la necesidad de «exprimir con eficacia» el impulso fiscal europeo, aprovechando el potencial de las regiones en general, y en particular el vasco.

Así, ha señalado que Euskadi dispone de competencias legislativas, fiscales y financieras y también experiencia para acometer «desde la proximidad» con el tejido social y económico las inversiones necesarias para «transitar», en colaboración con el resto de regiones europeas, hacia una economía «más verde, digital y resiliente».

A su entender, Europa debe hacer frente a los nuevos retos fiscales y seguir apostando por una política fiscal europea «contracíclica». «Conseguir los ambiciosos objetivos europeos que nos planteamos no depende de la inversión pública en exclusiva, sino de la capacidad de ésta para catalizar y estimular la inversión privada», ha planteado.

Igualmente ha aludido a la combinación de instrumentos financieros con subvenciones en un régimen de gestión de cogobernanza multidimensional y una «estrecha» colaboración público-privada como «la clave del éxito».

Carencias en el modelo español

En este marco, ha abordado los fondos Next Generation y el modelo de gobernanza que se ha dado en el Estado español. De esta forma, se han trasladado las «carencias» en el modelo de cogobernanza de los fondos Next Generation EU, «hasta tal punto que a día de hoy Euskadi desconoce las 44 variaciones en hitos y objetivos que España ha incluido en la adenda presentada a su Plan de Recuperación, enviada ya a Europa». A juicio del consejero, «esto genera múltiples cuellos de botella y graves ineficiencias que no nos podemos permitir».

Para el Gobierno Vasco, los fondos europeos tienen que llegar a las regiones «en base a una planificación compartida y concertada» con Europa y las autoridades estatales, «habiendo éstas trabajado junto a las regiones, que son las que tienen las competencias, conocen las necesidades y tienen ya desplegadas políticas, instrumentos y procedimientos para llegar con flexibilidad y garantías a los agentes sociales y empresariales».

Encuentro con teresa fábregas

Tras la jornada de la mañana, la delegación del Departamento de Economía y Hacienda mantendrá esta tarde un encuentro con la directora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), Teresa Fábregas, en la Secretaría General de la Comisión Europea. En esta cita, Azpiazu defenderá el MRR como una «cuestión de política supranacional y de corresponsabilidad multidimensional».

«La financiación europea no es ningún maná caído del cielo sino un compromiso colectivo de usar los recursos de todos para invertir en una transformación real y efectiva de la economía europea en su conjunto y es precisamente, en el compromiso colectivo, en el que debe estar basada la necesidad de acometer reformas estructurales de calado en las instituciones y los mercados como condición previa y garantía de que los fondos tengan el mayor impacto posible», ha señalado el consejero.