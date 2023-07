ErNE cree que "no tendrá recorrido" la investigación sobre bajas en el Tour y ve "insultante" cuestionar a facultativos

El secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, cree que «no tendrá recorrido ninguno» la investigación de Asuntos Internos de la Ertzaintza sobre el aumento de bajas durante la presencia del Tour en Euskadi y ve «insultante» que se «ponga en tela de juicio» la opinión de los facultativos médicos.

En una entrevista a Radio Euskadi, se ha referido, de esta manera, a las manifestaciones del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, quien anunció que la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto diligencias informativas para esclarecer los motivos de la «ausencia súbita» de cierto número de agentes, en unas cifras «superiores» a las habituales por estas fechas, en los tres últimos días, coincidiendo con el paso del Tour de Francia por Euskadi. El consejero ironizó sobre la cantidad de ertzainas «enfermizos» que parece haber en el cuerpo.

A su juicio, fueron unas declaraciones «muy desafortunadas» y cree «insultante» que «ponga en tela de juicio» la opinión de los facultativos a la hora de conceder bajas.

Cuestionado por la razón de ese aumento de bajas, ha indicado que son los únicos funcionarios del gobierno vasco que cuando no van a trabajar «pierden dinero» y ha indicado que la lectura que hacen es que, «faltando más de 500 personas de la plantilla de los 8.000 que deberían estar, la gente está haciendo un sobresfuerzo para poder cubrir esos puestos y ese servicio a la ciudadanía».

El responsable de ErNE ha negado que haya habido una campaña para utilizar las bajas como medida de presión ante el Departamento y ha insistido en que los ertzainas están haciendo un «sobreeesfuerzo muy grande» y, además de su turno de trabajo programado, «trabaja más de lo que le corresponde». «Y hay momentos también que el cuerpo dice basta, esa es nuestra realidad», ha añadido.

Asimismo, ha indicado que el índice de bajas que tienen se corresponde con el tipo de trabajo que realizan porque «no es lo miso» trabajar en la oficina, que en la calle«. En todo caso cree que »no va a tener recorrido ninguno" esa investigación.

A su juicio, lo que debería hacer Erkoreka es «preocuparse por la salud de sus trabajadores» y de que estuvieran «los 8.000» antes de la plantilla.

Ante el éxito que destacó Erkoreka del desarrollo del Tour, ha añadido que hubo compañeros que «estuvieron 15 horas seguidas trabajando» y a los alumnos que «se sacaron a la calle durante el Tour les dieron dos piezas de fruta y una botella de agua y estuvieron las ocho o nueve horas mientras pasaba el Tour».

Por otra parte, ha apuntado que les han citado para una mesa sectoral el próximo martes, pero en el orden del día no figura la negociación que tienen abierta en torno al convenio. Ha añadido que seguramente ese día se concentrarán ante la macrocomisaría de Erandio ante el «inmovilismo y falta de diálogo de Erkoreka».

En este sentido, tras criticar su tono irónico, le ha pedido que «se ponga a negociar pero de una manera clara». «De todas las reuniones que hemos tenido con el Departamento de Negociación, él no ha acudido a ninguna. Nos parece que no se da en ningún otro ámbito de la función pública vasca que el propio consejero que es el que se ocupa o el que se tendría que ocupar de hablar con los interlocutores de la parte social de los ertzainas, no acuda en ni una sola mesa de negociación», ha señalado.

A su juicio, Erkoreka «tiene que tomar las riendas» de esa negociación que se ha «enquistado» por «el bien del departamento y por el bien de la ciudadanía».

El responsable de ErNE ha señalado que esa subida lineal que piden es «real y justa» después de diez años sin convenio. «No estamos pidiendo tampoco estar por las nubes como alguno nos ha dicho sino que realmente vemos que en diez años las otras policías han mejorado en medios económicos, en medios materiales, en medios formativos, y nosotros, si queremos tener una policía bien formada, bien preparada, el departamento tiene que hacer un esfuerzo, porque en otros ámbitos lo están haciendo», ha agregado.