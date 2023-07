El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca ha presentado una moción, para paralizar cualquier ampliación de zona de estacionamiento limitado, conocida como 'Zona Azul', en la ciudad.

VOX considera que el único fin de la actual zona azul, así como de cualquier posible ampliación de la misma es el recaudatorio, grabando a los que ya de por sí, tienen uno de los Impuestos de Circulación más altos de la provincia de Huesca, con tasas adicionales por el aparcamiento de sus vehículos.

Según el grupo municipal, el problema de la ciudad es la escasez de plazas de aparcamiento, y "no existe un problema con la calidad del medio ambiente por causa de la circulación de vehículos

a motor, como si indica el Consistorio".

Adicionalmente, la existencia de problemas de circulación, no tienen su origen en la existencia o no de plazas de aparcamiento de estacionamiento regulado, han argumentado desde VOX. Las principales zonas comerciales o administrativas de la ciudad se encuentran dentro de la zona peatonal, por lo que la facilidad de acceso a las mismas, no viene condicionado por la existencia de la 'Zona Azul'.

Desde VOX, van a estudiar con detenimiento todos los pliegos y contratos existentes relativos a la 'Zona Azul' para proponer en un primer momento la puesta en marcha de un periodo gratuito de uso, que no debe ser inferior a los primeros 30 minutos de uso, pero con la

intención de que finalmente pueda extenderse esa gratuidad a todo el tiempo de estacionamiento.

Por último, ha registrado una solicitud a la alcaldesa Lorena Orduna, para que le sea facilitada toda la información relativa acerca de las contratas de la capital respecto al Servicio de estacionamiento regulado en la vía pública, al servicio de retirada de vehículos, al servicio de depósito municipal de vehículos y al servicio de asistencia técnica y colaboración en materia de cobro de multas.

VOX quiere estudiar con detalle toda la información relativa a los anteriores contratos, con la intención de optimizar todos esos servicios haciéndolos más accesibles y de mayor calidad para toda la ciudadanía oscense.