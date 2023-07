El vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha apelado este martes en Málaga a los ciudadanos plantearse el voto a su partido en las elecciones a las Cortes Generales de 23 de julio, de manera que «incluso siendo de izquierdas, ciudadanos que no son del PP» contemplen que las opciones para elegir «transcienden del eje izquierda-derecha» y que la premisa al escoger la papeleta sea que «la gobernabilidad no esté en manos de ERC y Bildu», partidos de los que ha dicho que «son formaciones que no quieren lo mejor para España».

Sémper se ha manifestado en estos términos en la presentación del coordinador general del PP, Elías Bendodo, quien ha participado en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, celebrado en el Hotel Barceló Málaga. En su lectura del significado las inminentes elecciones a las Cortes Generales, el vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del PP ha considerado que se trata de evitar que «quienes influyan» sean quienes «no tienen un proyecto para España», por lo que ha reclamado «volver a los principios, a los orígenes», entre los que ha situado «el buen gobierno, el respeto a instituciones», y propiciar entonces el fin de «un gobierno que no nos avergüence» y se caracterice por atributos como «que nos diga la verdad» y sea «un proyecto que no busque la división entre españoles». Para el futuro de España, Sémper ha apelado a «la referencia de Andalucía», a la que ha presentado como «ejemplo de superación» y de «mirar el futuro con optimismo», de manera que ha planteado que «los españoles no estamos condenados a mirar el futuro con pesimismo» porque para ello está «el enorme potencial que tiene España, como se dieron cuenta los andaluces», en alusión al cambio de gobierno que se produjo en la región en enero de 2019 con la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Ha defendido que en su partido «tenemos ganas, tenemos talento, pero necesitamos que la gente nos vote, nos dé su respaldo», convencido de que «no solo con quienes son del PP nos basta», antes de reclamar que «necesitamos el apoyo incluso de los españoles enfadados, de los españoles comprometidos con su país», por cuanto ha proclamado que «España merece mucho más». «Ejercemos el poder con humildad», ha esgrimido el dirigente del PP, quien ha proseguido argumentando que «no hemos venido a la política para estar en el poder, para hacer el poder», mientras que ha remachado en pedir «convocar a todos los ciudadanos que quieran que a España le vaya mucho mejor». En su retrato de Bendodo, Sémper lo ha calificado como «un térmometro humano», de modo que cuando se encuentran por los pasillos de la sede nacional del Partido Popular «le digo cómo estás» y la respuesta del coordinador general de este partido es «estoy tranquilo», la reacción a esas palabras es que «todos nos relajamos y estamos tranquilos». «La política tiene mucho de olfato», ha sostenido el vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del PP, quien ha proseguido retratando a Bendodo como «un político de pasado, presente y futuro», de quien ha glosado su «sensibilidad especial por lo que sucedía en el País Vasco» cuando ambos eran «jóvenes de poco más de 20 años» y Bendodo era un ejemplo del «afecto que nos profería a quienes hacíamos políticas en el País Vasco» y en consecuencia ese apoyo «es algo indeleble en el corazón de cada uno». «Es un buen tipo que entiende la política por encima de siglas, que rechaza el sectarismo, la visión en blanco y negro de la política andaluza y española», ha afirmado Sémper de Bendodo, de quien ha bromeado con que «es un poco pesado con Málaga, nos invita mucho a que vengamos a Málaga».