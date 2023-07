El PNV ha subrayado la importancia de contar, tras las próximas elecciones generales, con grupo parlamentario propio en Madrid, donde «también se decide el futuro de Euskadi». «El maillot nuestro es el verde de Euskadi, nuestra única referencia», ha añadido el cabeza de lista por Bizkaia al Congreso, Aitor Esteban.

La formación jeltzale ha presentado este domingo en Artxanda (Bilbao) a sus candidatos al Congreso y Senado por Bizkaia en las próximas elecciones del 23 de julio, listas que están encabezadas por Aitor Esteban y Nerea Ahedo, respectivamente.

Junto a ellos, integran la candidatura al Congreso Idoia Sagastizabal Unzeta-Barrenetxea, Imanol Landa Jauregi, Nerea Renteria Lasanta, Ager Izagirre Loroño, Maitane Ipiñazar Miranda, Amaia del Campo Berasategi y Oihane Agirregoitia Martínez. Por su parte, los aspirantes a la Cámara Baja son Nerea Ahedo Ceza, María Dolores Etxano Varela e Igotz López Torre.

En su intervención de este domingo, Esteban, que ha realizado continuas analogías entre la política y el ciclismo con motivo del paso del Tour por Bizkaia, ha manifestado que las del 23 de julio «no son unas elecciones presidenciales sino que se elige a quienes representarán a los vascos y defienden los intereses cercanos».

Asimismo, ha advertido que incluso las figuras del ciclismo «sin equipo no tienen triunfos» y, por ello, es necesario que el PNV cuente con «un grupo parlamentario» propio en el Congreso.

«En el Parlamento hay comisiones, ponencias, plenos, cosas vistosas, pero también menos vistosas y no son fiar los que no van a todo. Nosotros no fallamos: 3.500 intervenciones, 1.500 más que Bildu y 3.000 más que Partido Socialista, PP y Podemos. Además, hay un premio al parlamentario más trabajador: Mikel Legarda. Eso son datos», ha descrito.

Además de contar con grupo parlamentario propio, Esteban ha valorado la «resistencia y conocimiento» que ofrece la formación jeltzale y que también aplica en aquellos momentos más «tediosos» en los que hay que «saber elegir el momento y mantener la cadencia», como sucede en el ciclismo.

«A veces hay que esprintar y en una legislatura contraria a ti hay una ventana de oportunidad que tienes que coger. El PNV es un equipo de grandes vueltas, pero juntos. Sabemos que puede haber viento que venga desde la cuenta derecha, pero no hay miedo y sabemos sortear los abanicos y darnos relevo para seguir adelante», ha expresado.

Asimismo, ha recordado que el 23 de julio se disputa «la Vuelta a España, no la Itzulia ni el Giro de Europa» y ha instado a los vascos «pensar con el corazón quién les ha representado más fielmente en Madrid los últimos cuatro años».

«El maillot nuestro es el verde de Euskadi, nuestra única referencia. Nosotros no somos la muleta de la estrategia de otros equipos. Estamos para defender nuestra estrategia, nuestro programa: una mejora de la vida de la ciudadanía y dar a la nación vasca una voz directa en el Parlamento. Nuestra única lealtad es con la democracia, los derechos humanos y con el pueblo vasco», ha zanjado.

Por su parte, la presidenta del EBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha incidido en que el 23 de julio no se elige quién gobierna La Moncloa sino quiénes van a ser «la voz vasca en Madrid», de tal modo que son «elecciones importantes para Euskadi y Bizkaia».

«Llevamos más de 100 años siendo la voz vasca en Madrid y lo seguiremos siendo la próxima legislatura con grupo propio», ha vaticinado, al tiempo que ha defendido que la formación jeltzale presenta por el Territorio una candidatura de «mujeres y hombres preparados para luchar por nuestros derechos, libertades y bienestar».

Por ello, ha apostado por movilizar a la ciudadanía y que acuda a las urnas ya que «el futuro de Euskadi también se decide en Madrid» y se necesita que su voz se oiga «fuerte y clara».

Por último, la cabeza de lista al Senado, Nerea Ahedo, ha denunciado que en «la pelea de gallos» semanal que mantienen en la Cámara Alta Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ambos se han preocupado «cero veces por Euskadi, y así van a seguir».

«¿Sánchez o Feijóo? Aquí PNV porque es el único que lleva más de 100 años defendiendo los intereses de Euskadi. Necesitamos vuestra complicidad para mantener un grupo fuerte en Madrid donde se deciden cuestiones que nos afectan», ha enfatizado.

Logros de legislatura

Tras situar como objetivo «el bienestar de la sociedad vasca», ha subrayado entre los logros alcanzados por el PNV en la presente legislatura el haber «blindado el Concierto, renovar el Cupo, la transferencia del IMV, mejorar las pensiones o que el TAV llegue a las capitales vascas como tiene que llegar», entre otras.

Por último, ha denunciado que se padece aún el incumplimiento del Estatuto de Gernika y el hecho de que se vive una época de «involución de derechos y centralización brutal».