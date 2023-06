Las asociaciones LGTBI Mirall Camp de Túria y Lambda han celebrado este miércoles una manifestación del Orgullo en Náquera (Valencia) bajo el lema 'Nàquera Orgullosa' tras el veto del nuevo consistorio liderado por Vox a la bandera del colectivo en los edificios municipales, para mostrar «el orgullo y los colores» en esta localidad valenciana.

A la concentración, que ha partido a las 19.30 horas desde la biblioteca municipal y ha finalizado ante la puerta del Ayuntamiento, ha asistido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y ha contado con el apoyo del PSPV local y de otras asociaciones.

Los asistentes han desplegado al inicio una gran pancarta que ha encabezado la marcha, con el lema 'Davant l'odi, drets i orgull' (Ante el odio, derechos y orgullo). A su llegada ante la fachada del Ayuntamiento, la manifestación ha concluido, tras unos parlamentos, con una besada.

La concentración ha buscado «mostrar el orgullo y los colores» en esta localidad valenciana en la que, desde que se conoció el pacto de gobierno entre PP y Vox, algunos vecinos han colgado la bandera LGTBI de sus balcones.

El acuerdo para gobernar en este consistorio incluye dos puntos en los que señalan que «según el cumplimiento de la ley de banderas», no colocará las LGTBI «en balcones y fachadas de instalaciones municipales» y sustituirá las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'.

El pasado miércoles, el Ayuntamiento negó que prohíba el uso de las señas de identidad del colectivo LGTBIQ+ en los distintos espacios públicos de la localidad, pero reiteró que seguirá el protocolo de banderas en los edificios municipales «tal y como se cumple en otras instituciones».

Mientras, el PSPV local hizo un llamamiento para que el vecindario de la localidad coloque banderas LGTBIQ+ en sus balcones, terrazas o ventanas, aprovechando la conmemoración del Orgullo.

"en todos los focos nacionales"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en declaraciones a los medios antes de participar en la marcha, ha lamentado que este miércoles la localidad de Náquera está en «todos los focos nacionales» porque el gobierno formado por Vox y el PP ha mandado el mensaje contrario a ser ciudades libres de LGTBIfobia y odio«, y ha insistido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en estos »últimos 20 días ha retrocedido 20 años".

Frente a ello, ha reivindicado que no se va a retroceder «ni un milímetro» en los «derechos fundamentales de las personas». «No hay derecho más fundamental que el de amar a quien quieras», ha recalcado, al tiempo que ha apostado por «abrazar la diversidad de formas de amar» frente a un PP que ha «abrazado las formas de odiar». «Esa es la gran diferencia», ha subrayado.

En este contexto, ha advertido de que en las elecciones del próximo 23J la ciudadanía tiene «la oportunidad de clarificar qué España quiere: una España diversa y orgullosa, de ser una de las democracias más avanzadas, o una España de retroceso, que es la que proponen PP y Vox».

Finalmente, ha afeado tanto a Feijóo como al líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que hayan colgado en sus redes sociales la bandera LGTBI: «Esto no borra lo que ha pasado en los últimos 30 días, no borra lo que han firmado, que han cambiado los principios y derechos por cargos y sillones, y esto no lo van a olvidar las personas».

«Este retroceso pone en peligro la seguridad de las personas, por esos discursos de odio que se han convertido en discursos institucionales», ha añadido.