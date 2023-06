El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha reivindicado este miércoles un Madrid «plural y abierto» y ha avisado de que no tolerará los «retrocesos de PP y Vox» con la eliminación de la bandera LGTBI ni las leyes para los derechos de este colectivo.

«Un mensaje de ánimo y de confianza a quienes tienen la sensación de que en 20 días hemos perdido lo que avanzamos 20 años, particularmente en la Comunidad de Madrid con este ataque de Vox, del Partido Popular, esta eliminación de banderas de un Madrid abierto, de banderas del futuro, de banderas de la esperanza, de la igualdad. Ese mensaje de confianza, de seguridad de que el Partido Socialista va a trabajar con firmeza para defenderlo», ha trasladado Lobato en declaraciones a los periodistas en el Ateneo de Madrid antes

Además, ha defendido que las leyes que se han aprobado en Madrid hace ya años, «que están funcionando con perfección, que están garantizando sus derechos, van a seguir funcionando». «Esas políticas del Partido Popular y de Vox no las va a consentir el Partido Socialista. Eliminar esas banderas supone un retroceso de casi 20 años de esfuerzo de pedagogía social, de avances sociales. No lo vamos a tolerar, no lo vamos a consentir y, por eso, ese mensaje de esperanza y de confianza a todas las personas que en Madrid creen en el futuro y en un Madrid plural y abierto», ha zanjado.