Uno de cada cuatro casos de infecciones de transmisión sexual se da en jóvenes de 15 a 24 años

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) mantienen en Euskadi «un crecimiento sostenido» desde el año 2000 y afectan en uno de cada cuatro casos a jóvenes de entre 15 y 24 años, según los datos aportados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que va a realizar este verano una campaña para concienciar a los jóvenes de la necesidad de usar preservativo para evitar estas enfermedades.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y la directora de Salud Pública, Itziar Larizgoitia, han presentado este miércoles la Memoria del Plan vasco de Sida e ITS 2022, junto a la responsable del plan Arantza Arrillaga, en una comparecencia en Bilbao.

Según han explicado, las infecciones de transmisión sexual se han convertido en un problema de salud «de magnitud mundial», con un millón de nuevos casos cada día y, en palabras de la consejera, «Euskadi no es una excepción».

Así, la Memoria del Plan vasco constata «un crecimiento sostenido» de las infecciones de transmisión sexual desde el año 2000 y refleja, además, que una cuarta parte de los casos se dan en jóvenes de entre 15 y 24 años y siete de cada diez en menores de 34 años.

En función de los datos recogidos en el conjunto de consultas de ITS de Osakidetza, a lo largo de 2022 se diagnosticaron en Euskadi 1.514 casos de chlamydia, frente a los 1.479 de 2021; 1.189 de infección gonocócica, mientras que un año antes fueron 988; y 311 casos de sífilis, cuando en 2021 fueron 294.

Según ha advertido Arrillaga, la evolución de las enfermedades de transmisión sexual es «realmente alarmante». Así, en las tres consultas principales de ITS, las de los Hospitales Universitarios Araba, Donostia y Basurto, entre 2018 y 2022 los diagnósticos de gonococia han crecido un 177% y los de sífilis un 53%.

Además, en los últimos años «ha irrumpido con fuerza» la infección por Chlamydia tracomatis, que se ha convertido en la infección de transmisión sexual más prevalente.

Aunque ha subrayado que «cualquier persona que mantenga relaciones sexuales sin protección puede contraer una infección de transmisión sexual», Arillaga ha precisado que se detecta «una especial incidencia entre los más jóvenes».

De hecho, en 2022, correspondieron a la franja de 15 a 24 años el 29,5% de los casos de chlamydia, el 23,3% de las gonococias y el 17% de los diagnósticos de sífilis.

La directora de Salud Pública ha señalado que existe «un déficit de información y sensibilización» sobre la importancia de las ITS para la salud a corto y medio plazo y, en este sentido, ha incidido en que «no se toman de manera suficiente medidas de protección individual».

De este modo, ha reconocido que los avances «espectaculares» en el tratamiento del virus del VIH han llevado a que la concienciación que ante existía sobre la necesidad de usar preservativo sea ahora menor y descienda su uso. Según ha indicado, los jóvenes se enfrentan en la actualidad a «una mayor presencia de virus que causan infección de transmisión sexuales y una menor presencia del preservativo».

Por ello, ha subrayado la importancia de «reforzar de nuevo» el uso del preservativo y recordar que «las ITS pueden cursar sin síntomas», que cualquier persona que mantenga relación sexual sin protección puede contraer una ITS y «hay que usar el preservativo siempre», y que el sexo oral también es «una práctica de riesgo». Asimismo, ha incidido en la relevancia del diagnóstico precoz.

Campaña

En este marco, el Gobierno Vasco va a poner en marcha, junto a las acciones y programas que desarrolla para la formación afectivo sexual de adolescentes y jóvenes, acciones complementarias que alerten del aumento de las ITS.

Entre ellas, se encuentra la campaña de información y sensibilización, que ha presentado en la comparecencia de este miércoles la consejera Sagardui y que incide en la necesidad de utilizar el preservativo como método más eficaz para evitar la transmisión de este tipo de infecciones.

La campaña se va a llevar a cabo en medios convencionales y redes sociales y consiste en representar a cada una de las infecciones como un perfil de la plataforma Tinder, sobre el que se puede leer el lema 'No hagas match con las ITS, usa preservativo'.

La iniciativa se pone en marcha en el inicio del verano, «el periodo del año más propicio para el ocio y los encuentros personales», y pone asimismo el foco en la importancia del diagnóstico precoz.

Además de esta campaña, el Plan del Sida e ITS de Euskadi pone a disposición de los centros escolares el 'Programa de prevención del VIH, ITS y embarazo no deseado' dirigido a la prevención de los riesgos relacionados con la sexualidad. En el curso escolar 2022-2023, 115 centros educativos solicitaron el material pedagógico, y se distribuyeron 595 guías para el profesorado, 9.612 guías para jóvenes y 10.389 preservativos.

Infecciones por vih

Por lo que respecta al VIH, la Memoria refleja que en Euskadi se registraron el pasado año 127 infecciones, frente a las 119 de 2021, 105 en 2020, 147 en 2019 y 171 en 2018. Este dato supone una tasa de 5,8 casos por cada 100.000 habitantes en 2022.

El 75,6% corresponde a hombres y la edad media de las personas diagnosticadas es de 38,3 años. La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 56,7%, y en el 57,7% del total de nuevas infecciones el diagnóstico fue tardío.

Osakidetza atendió el año con tratamientos antirretrovirales a un total de 6.273 pacientes (6.122 pacientes en 2021), con un gasto de 17.743.391 euros, un 5,5% superior al del año anterior.

En el marco del Plan Vasco del Sida e ITS y a través de los sucesivos planes estratégicos específicos de Osakidetza -el último de ellos aprobado el pasado 30 de mayo-, Euskadi continúa manteniendo activos todos sus programas preventivos.

Además del ámbito educativo, cuenta con un programa de Profilaxis preexposición al VIH (PrEP), puesto en marcha en noviembre de 2019 y orientado a personas sanas en situación de alto riesgo de infección por el VIH, a las que se les prescribe un tratamiento preventivo de la infección por VIH. En estos tres años la cifra de personas tratadas preventivamente con estos medicamentos se eleva a 674.

Por su parte, la iniciativa de test rápidos de VIH que se llevan a cabo en las farmacias vascas sumado un total de 1.009 en 2022, de los que 10 resultaron positivos (el 1%).

Osakidetza ofrece, además de consultas presenciales, una virtual on line para hombres que tienen sexo con hombres, y que permite plantear de forma anónima cuestiones sobre síntomas de una posible infección de transmisión sexual. En 2022, el número de usuarios fue de 238.

Durante la comparecencia, Gotzone Sagardui ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios de las consultas de ITS ante el incremento de estas enfermedades que se está produciendo y también de las ONG, ya que sus programas de prevención, de pruebas rápidas y de acompañamiento al sistema sanitario a las personas más vulnerables resultan «un complemento indispensable».

En ese sentido, el Departamento de Salud mantiene la línea subvencional dirigida a las ONG que trabajan en el ámbito del VIH y las ITS y que durante 2022 recibieron un total de 300.000 euros