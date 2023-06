Puig reclama "más lealtad" a Mazón: "Vamos a intentar hacer la mejor transición posible"

El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha reclamado «más lealtad» al líder el PPCV y futuro jefe del Consell, Carlos Mazón, y ha afirmado que tratarán de hacer «la mejor transición posible». Al mismo tiempo, ha pedido que las «amenazas de recortes» no se produzcan y ha tendido la mano para evitarlo.

Así se ha expresado este miércoles Puig, en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Consell en Alicante, al ser interpelado por el traspaso de poderes y las reuniones con Mazón, entre otras cuestiones.

«Vamos a intentar hacer la mejor transición posible. Lo que esperamos es que haya más lealtad. Yo he sido absolutamente leal, lo único que pido es reciprocidad en la lealtad», ha aseverado Puig. Asimismo, ha apuntado que está «a disposición» de Mazón.

A este respecto, ha señalado que le dijo a Mazón que nombrara a personas para interlocutar y ha apuntado que, desde el ámbito de Presidencia, ya las tienen elegidas. No obstante, ha añadido que «todos los consellers y conselleras están en disposición de mantener la interlocución que se quiera por parte de aquellos que se nombre interlocutores válidos».

«Hay muchas cosas que están en estos momentos en trámite, algunas de ellas son inversiones muy importantes y hay otras cuestiones que nosotros pensamos que se podrían adelantar», ha expresado.

Cuestionado por las palabras de este martes de Mazón, en las que pidió a Puig que no dilate más el pleno de Les Corts en el que se votará su investidura, el 'president' en funciones ha insistido en que eso es una cuestión que «le corresponde a la Mesa de Les Corts», tras la constitución de los grupos parlamentarios.

En este sentido, ha defendido que cumplirán el reglamento «escrupulosamente y democráticamente, sin alterar las reglas democráticas como ha hecho el señor Mazón». «Este proceso nosotros lo hemos iniciado desde la noche electoral con la máxima celeridad, tranquilidad y dando muestras de colaboración», ha sostenido.

«Lo vamos a continuar haciendo así, aunque no veamos esa actitud por parte de quien va a ser el presidente de la Generalitat. Yo lo siento personalmente, creo que ese no es el camino», ha afeado Puig. Así, ha apuntado que la semana que viene el PSPV presentará su grupo parlamentario y la Mesa se reunirá y decidirá «de acuerdo con el reglamento». «Lo que no se puede hacer es alterar el reglamento y alterar lo que han dicho los ciudadanos en las urnas, como ha pasado recientemente», ha censurado.

En cuanto a la próxima legislatura, Puig ha resaltado que espera que todos los proyectos en marcha «no se estropeen». «Espero que finalmente las amenazas de recortes no se produzcan y para eso el Partido Popular sabe que va a contar con nuestra colaboración, más allá del trilerismo que estamos observando en los últimos tiempos», ha enfatizado.

"recomponer la situación"

Por otra parte, Puig ha apostado por analizar los resultados electorales y ha lamentado que la campaña «no ha tenido que ver con la gestión, con las políticas, ni con la realidad de la Comunitat Valenciana». No obstante, ha apuntado que el PSPV «ha sacado el mejor resultado desde el año 2007» y se ha erigido como «la alternativa al gobierno del PP y Vox». Además, ha abogado por que cada grupo político analice «cómo se puede recomponer la situación cara al futuro».

Interpelado por si se aprobará alguna iniciativa mientras están en funciones, Puig ha afirmado que no lo harán, puesto que no les corresponde. «Simplemente vamos a desarrollar lo que queda del presupuesto, que tenemos la obligación de hacerlo, y vamos a continuar gestionando las inversiones y todo aquello que tiene que hacer cualquier gobierno responsable», ha señalado.

En este punto, ha avanzado que este jueves se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución de las 88.000 personas beneficiarias del Bono Cesta de la compra. Por ello, ha apuntado que hasta mitad de julio es posible presentar la petición y ha animado a hacerlo a las personas que estén en condiciones.