UGT llama a "pelear cada metro" ante la "ola reaccionaria" contra derechos LGTBI en Europa y también en Madrid

El responsable confederal del área LGTBI+ de UGT, Toño Abad, ha llamado este martes a «pelear cada metro» de derechos conseguidos frente a la «ola reaccionaria» en toda Europa por parte de «una derecha que cabalga a lomos de la extrema derecha» y que, a su juicio, se deja sentir también en la Comunidad de Madrid.

Durante la inauguración de la exposición 'Piedras: Mujeres mayores sin armarios', que hasta el viernes albergará la sede madrileña del sindicato en la Avenida de América, Abad se ha referido al anuncio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de modificar la vigente Ley Trans autonómica, para tachar de «intolerable» que se amenace con derogar normas fruto del «esfuerzo del activismo durante muchos años».

En el pasado debate de investidura en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso avanzó que modificará la Ley Trans de la Comunidad de Madrid, pero avisó de que «nadie va a quedar desamparado de sus legítimos derechos» y apostó por «seguir haciendo eficazmente aquello en lo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera: proteger a las personas transexuales, pero garantizando en todo momento la calidad legislativa; la constitucionalidad de todos los artículos de la ley».

En declaraciones a Europa Press, el responsable LGTBI del sindicato ha subrayado que la deriva actual demuestra que «no se puede nunca descuidarse» porque «en cualquier momento» se pueden perder «derechos». «Es muy relevante ver cómo aquello que celebrábamos hace años hay que pelearlo diariamente», ha reflexionado el responsable sindical.

En este sentido, Abad se ha referido a casos como el recientemente visto en Italia, donde parejas de lesbianas con hijos han recibido la notificación de que se eliminará de las partidas de nacimiento como progenitora a aquella progenitora que no sea la madre biológica, sobre lo cual ha advertido de que no se puede pensar «que no vaya a llegar» a España, por lo que UGT estará «muy pendiente».

La inauguración de la exposición, obra de la artista valenciana María José Garrido, ha marcado el anticipo a la jornada que la sede del sindicato en la capital albergará entre el miércoles y el viernes y por la que pasarán 40 ponentes y más de 600 invitados con motivo del Orgullo LGTBI+.

"blindar y proteger derechos"

Junto a Toño Abad, ha participado en la inauguración de la muestra la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, quien ha subrayado el compromiso del sindicato para «blindar y proteger derechos» frente a cualquier retroceso como el planteado, a su juicio, por la presidenta de la Comunidad.

La exposición 'Piedras: Mujeres mayores sin armarios' nació, ha explicado su autora, con el objetivo de visibilizar a aquellas mujeres mayores que durante muchos años «tuvieron que luchar para hacerse ver» y que padecen cómo «hoy nuevamente sus derechos están en peligro».

Se trata de 23 fotografías de mujeres relacionadas con la cultura y el activismo realizadas en espacios exteriores --como forma de mostrar su liberación-- y de noche, un homenaje a los sucesos del pub de Stonewall en Nueva York que marcan la conmemoración del Orgullo, ya que fue de noche cuando empezó la redada que desembocaría en las protestas y disturbios posteriores.

También en alusión a aquellos acontecimientos, las instantáneas que componen la exposición --mostrada por primera vez en 2019 y que en estos cuatro años ha pasado por distintos escenarios de toda España, incluido el Ministerio de Igualdad-- están realizadas en blanco y negro, ha explicado Garrido.

Como metáfora de la mochila de «violencias y discriminación» que estas mujeres han padecido a lo largo de su vida por su género y por su orientación sexual, en cada foto las protagonistas sostienen una piedra, mientras que la instantánea que da comienzo a este recorrido es un armario vacío y solitario.

Boti garcía rodrigo y paloma del río, entre los rostros de la muestra

Entre los rostros que componen la propuesta se encuentran empresarias, escritoras, activistas o periodistas, de los que destacan la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, Boti García Rodrigo --que aparece retratada en la plaza Pedro Zerolo de Madrid--, o la periodista deportiva Paloma del Río.

Como ha destacado la coordinadora del área LGTBI+ de UGT Madrid, Miriam Guijarro, las mujeres que protagonizan la exposición aparecen en unos casos reivindicando su trabajo y en otros su propia sexualidad, la cual «también se invisibiliza con la edad».

Guijarro se ha felicitado por que la sede de UGT Madrid haya podido acoger la muestra y ha confiado en que tras su paso por este espacio, pueda seguir con su carácter itinerante desde que se exhibiera por primera vez hace ya cuatro años.