El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado este martes que «no concibe» que los ertzainas no garanticen la seguridad ciudadana y pública durante el Tour, que saldrá de Euskadi entre los días 1 y 3 de julio, y confía en que cumplirán con su responsabilidad, como han hecho siempre. Además, ha emplazado a los sindicatos a «volver a sentarse a la mesa» de negociación, ante la «llamada permanente a recuperar el diálogo» por el Ejecutivo.

«Los responsables de las instituciones vascas, en las que prestan sus servicios de modo profesional, más de 100.000 hombres y mujeres que son trabajadores públicos en diferentes ámbitos, algunos en el ámbito de la seguridad, otros en el de la salud, otros en el de la educación, otros en el del transporte, no concebimos, como tampoco se nos permitiría a nosotros, que un trabajador, un profesional del servicio público, no cumpla con las funciones que tiene encomendadas cuando está trabajando», ha señalado Zupiria en una comparecencia posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.

Por ello, ha dicho que «los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y la seguridad pública en este país son profesionales que, durante todos estos años, desde que surgió la Ertzaintza, han demostrado cuál es su cualificación y su desempeño profesional». «No esperamos otra cosa», ha asegurado.

Mesa de negociación

El portavoz del Gobierno Vasco ha realizado un llamamiento a los representantes de la Ertzaintza que, para continuar con el diálogo con el Ejecutivo, solo tienen que «volver a sentarse a la mesa» de negociación, después de levantarse en dos reuniones anteriores que se celebraron.

«Pero si es una cuestión de formalidad, la formalidad no se va a convertir en problema. Hay una llamada permanente a recuperar el diálogo en la mesa y a abordar las cuestiones que están planteadas para esta negociación», ha manifestado.

Asimismo, ha explicado que estos últimos días y estas últimas horas «ha habido contactos permanentes que buscan facilitar esa formalidad para volver a la mesa».

Además, ha recordado que la propuesta que ha realizado el Departamento de Seguridad contempla 37 medidas concretas, que no son «una ocurrencia ni una invención», sino que están relacionadas con «asuntos que han sido objeto de diálogo y conversación» entre ambas partes «todas las semanas y todos los meses anteriores».

Bingen Zupiria ha admitido que «todo se puede mejorar a través del diálogo y la negociación, siempre que no se superen y que no se quieran establecer como condición sine qua non objetivos que son incumplibles», como el incremento lineal de los salarios.

«Las retribuciones de los funcionarios, de todos los funcionarios del Estado español, trabajen en la Administración que trabajen, están establecidas por ley desde hace doce años para todos», ha subrayado.

También ha recordado que ha habido incrementos de retribuciones año a año, que han supuesto una mejora salarial de más del 18% para todos los trabajadores, y ha asegurado que el Ejecutivo vasco legalmente «no puede romper ese margen presupuestario y retributivo».

«Lo que se ha practicado es el diálogo y la negociación que han permitido alcanzar más de diez acuerdos; que han conseguido una mejora de las retribuciones de los profesionales de la Ertzaintza a través de diferentes complementos», ha subrayado.

También ha recordado que «algunos de esos acuerdos además han traído consigo la modificación del propio convenio laboral, el último acordado y aprobado hace doce años». «Si hemos sido capaces durante doce años de dialogar, de conversar, de negociar y de llegar a acuerdos, no hay ningún motivo para que no lo hagamos ahora», ha reiterado.

Preguntado sobre las declaraciones del portavoz del sindicato ErNE afirmando que no tienen el teléfono de los responsables del departamento de Seguridad, Zupiria ha explicado que no conoce formalmente cómo se produjeron las reuniones anteriores, pero ha insistido en que se han celebrado «diferentes reuniones esta semana y estos años», por lo que cree que «no falta ningún cauce de comunicación, si hay voluntad para hablar»

Por ello, ha reiterado que «el llamamiento a que continúe el diálogo está abierto, es un llamamiento permanente y los diferentes contactos que se están produciendo tienen como objetivo que se pueda desatascar esta situación y se pueda reanudar ese diálogo formalmente».

VOLUNTARIOS Y SEÑALISTAS

Respecto a los voluntarios y señalistas que participarán en las etapas del Tour que salen desde Euskadi, Zupiria ha explicado que respecto a los voluntarios del Tour, se ha producido «una novedad» el pasado viernes por la noche cuando se alcanzó «una especie de acuerdo» entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación guipuzcoana de Ciclismo «que ha conseguido superar la frialdad que estábamos constatando en algunos sectores de Gipuzkoa para que los voluntarios se sumaran a desarrollar algunas actividades dentro del Tour».

«Creo que para el viernes teníamos más o menos cubierta la necesidad de voluntarios en los tres Territorios y en todos los municipios de nuestra comunidad, pero sin duda las convocatorias que la Federación Guipuzcoana de Ciclismo está realizando para que aún se sumen más personas a estas tareas de voluntarios», ha señalado.

El portavoz ha recordado que «si una persona recibe una prestación económica deja de ser voluntario» y ha resaltado que los voluntarios tienen «su propia organización y tareas asignadas». En este sentido, ha explicado que en la organización también hay empresas a las que se subcontrata el servicio de «señalistas profesionales». «Son personas contratadas laboralmente que en las zonas urbanas tendrán que desarrollar una serie de tareas muy diferentes a las de los voluntarios», ha insistido.

En este sentido, ha insistido en que el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Gobierno, la Diputación Federal y la Federación Guipuzcoana de Ciclismo «hace referencia al compromiso que adoptamos todas las partes para recuperar el diálogo interinstitucional entre nosotros y ver cómo podemos superar las dificultades que la organización de pruebas ciclistas en algunos municipios guipuzcoanos han tenido la pasada primavera».

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

El portavoz ha destacado que los ayuntamientos y las instituciones locales están informando de las limitaciones que en la movilidad y en transporte público va a tener «durante unas pocas horas» en los lugares por los que va a transcurrir el Tour de Francia.

También ha recordado que en estos momentos se están preparando todas las infraestructuras necesarias para «el buen desarrollo» del Tour y ha señalado que «se está ultimando» la preparación del Centro Internacional de prensa, ubicado en el BEC; y se están montando las infraestructuras en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, y Amorebieta para acoger los diferentes eventos vinculados al Tour.

«Estos días los casi 2.000 voluntarios y voluntarias que se han inscrito para facilitar el desarrollo del tour están recibiendo llamadas telefónicas en las que se les indica cuál es el punto que van a atender, recibirán las instrucciones necesarias para ese trabajo y también se les facilitarán los medios necesarios para hacerlo», ha señalado.

Zupiria ha explicado que antes de que el sábado comience la carrera, el jueves se celebrará la presentación de equipos que «será un evento espectacular». «Confío en que todos quedemos contentos de que el Tour haya salido de Euskadi, en que seamos capaces de proyectar una imagen positiva al exterior y que la organización del Tour quede también satisfecha por la forma en la que van a ir las cosas», ha concluido.