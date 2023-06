La Comisión Coordinadora de IU Andalucía --máximo órgano de la federación entre asambleas-- ha aprobado este sábado, 24 de junio, el informe político que ha defendido el coordinador general, Toni Valero, y que apuesta por que en la campaña electoral de los comicios generales del 23 de julio se abra paso «una agenda andaluza en torno a las principales transformaciones que necesita Andalucía», como «mejor expresión del nuevo país que defiende Sumar», la coalición de partidos con la que la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aspirará a alcanzar la Moncloa.

En concreto, el informe defendido por Toni Valero --que concurrirá a las elecciones del 23J como cabeza de lista de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga-- ha salido adelante con el 93% de los votos a favor y el 7% de abstención, según han detallado desde IU Andalucía.

El documento aprobado hace balance del resultado de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y pone el punto de mira en los comicios generales del 23 de julio, una cita en la que «nos jugamos el gobierno de España» y para la que se han sentado «las bases de un frente amplio progresista», según valora el informe en el que desde IU se reivindican como «una fuerza política imprescindible para cualquier proyecto que quiera transformar Andalucía y para el país», por lo que van a «volcarse en la campaña» del 23J tanto en las provincias donde tengan «más protagonismo» en las candidaturas de Sumar como en las que se ven «más relegados».

Para la dirección andaluza de IU, es «fundamental» aprovechar la próxima campaña electoral para «implementar dinámicas de colaboración eficientes y democráticas que sirvan de buen punto de partida para la principal tarea tras el 23J», la de «construir un espacio político de mayorías que sea hegemónico en Andalucía».

En esa línea, IU Andalucía se atribuye una «enorme responsabilidad en el resultado de la campaña» del 23J al contar con «una extensión organizativa insustituible y con un poder municipal que debe volcarse».

Elecciones locales

Sobre las recientes elecciones locales, el informe político de la dirección de IU Andalucía apunta que los resultados han arrojado «un claro avance del Partido Popular y Vox, una notable bajada del PSOE, la defunción definitiva» de Ciudadanos (CS) y «la resistencia de IU-CA en el medio rural y de las confluencias de izquierda en la mayoría de capitales y áreas metropolitanas».

«Hemos resistido, pero es insuficiente, no somos autocomplacientes ante este avance de la derecha y su radicalización hacia la ultraderecha», avisa el informe de la Coordinadora de IU Andalucía, que alerta de un PP «cada vez más radicalizado» que «asume con naturalidad los postulados de la ultraderecha, y que ha alcanzado acuerdos con Vox en 140 ayuntamientos del país», algunos «en Andalucía».

Frente a ello, IU concurrió a dichos comicios «bajo dos coaliciones de partidos --Con Andalucía y Para la Gente--, así como en solitario allá donde no había otras fuerzas políticas con las que confluir», según recuerda el citado informe, que sostiene que «la existencia de dos coaliciones ya evidencia el complejo proceso de confluencia en tanto no fue posible una confluencia absoluta en Andalucía».

«Dejando a un lado a Adelante Andalucía, que se negó de principio a fin a confluir --solo la aceptó en la ciudad de Cádiz y bajo una fórmula jurídica de coalición de partidos instrumentales--, la confluencia fue capaz de agrupar en el conjunto de Andalucía a IU-CA, Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo» --partido este último que, no obstante, no participó de la confluencia en la capital onubense-- y en «más de la mitad de las provincias» también se contó con Podemos y Alianza Verde, según ha recordado el informe expuesto por Toni Valero.

Para la Coordinadora de IU Andalucía, dichas candidaturas del 28M, «en términos generales», han expresado «una voluntad inequívoca de IU-CA por evitar la fragmentación electoral, por configurar un espacio político amplio en el que se referencie Sumar, y por ser coherentes con la estrategia de frentes amplios en el actual contexto de división política nacional en bloques».

"debilidades" en el proceso de confluencia

No obstante, el informe del máximo órgano entre asambleas de IU Andalucía señala «tres debilidades» en dicho proceso de confluencia, como a su juicio son el no haber sido «capaz de agrupar a todas las fuerzas políticas en todas las provincias», no haberse alcanzado «todas las confluencias en los tiempos previstos», impidiendo «el desarrollo de un proceso político de largo recorrido de acumulación de fuerzas que consolidara las candidaturas, su imagen pública y el conocimiento de sus candidatos», y el que «dicha falta de tiempo para hacer un proceso participado restó importancia a la participación popular en las candidaturas y en la campaña».

Para la Coordinadora de IU Andalucía, los resultados del 28M «son prueba de que el éxito de nuestra campaña fue limitado», y ante esa cita con las urnas «los debates públicos estuvieron alejados de las problemáticas concretas de los municipios en beneficio de los grandes temas de confrontación entre el PP-Vox y el gobierno de coalición».

«Se impuso la idea de un plebiscito sobre el 'sanchismo'» que «en las grandes ciudades y áreas metropolitanas tuvo un notable impacto», sostiene el informe de la federación de izquierdas que, no obstante, valora «muy positivamente el arraigo territorial que conserva IU-CA, la ejemplaridad de la gestión municipal de las alcaldías de IU-CA, la presencia en la campaña andaluza de Yolanda Díaz y la presentación de candidaturas unitarias en muchos municipios».

Este «contraste», según la dirección de IU Andalucía, «ayuda a entender por qué hemos sido capaces de resistir en el medio rural, con más de 800 concejalías obtenidas, 62 alcaldías, cinco alcaldías en entidades locales autónomas, 25 cogobiernos municipales y la posibilidad de cogobernar la Diputación de Sevilla» tras el 28M.

«Esta campaña ha vuelto a evidenciar que las organizaciones políticas progresistas, en particular IU-CA, tienen más capacidad de incidencia social en los entornos en los que existe un tejido social y socialización más estrecha, como suele acontecer en pequeños municipios y ciudades medias», sostiene también el informe aprobado este sábado, que al hilo de ello aboga por «reforzar una estrategia de despliegue organizativo en las grandes ciudades y de revitalización del tejido social».

Desde la Coordinadora de IU Andalucía han apostado también este sábado por «poner el foco en el mantenimiento de asambleas vivas de militantes y simpatizantes en los pueblos y en las ciudades», y por convertir a IU-CA en «una referencia social».

Además, el informe identifica «elementos sobre los que seguir trabajando» en torno a la «política de confluencia», como que «las confluencias deben propiciar la participación popular a través de los partidos pero también a través de canales directos de personas independientes, los partidos coaligados deben preservar su identidad propia, estas identidades de los partidos deben agruparse bajo paraguas fácilmente reconocibles por los ciudadanos y homogéneos en el conjunto de territorios», y «las confluencias deben contemplar espacios de coordinación estables y permanentes más allá de los grupos institucionales».

Finalmente, la Coordinadora andaluza de IU ha concluido que «el proceso vivido durante estos años arroja una única certeza», la de que «IULV-CA es el polo que da estabilidad al conjunto de la confluencia», y «su futuro pasa, ineludiblemente, por la consolidación de la propuesta política que compartimos y por garantizar que dicha propuesta mantiene el canal abierto hacia la ciudadanía allí donde nuestra organización se encuentre».