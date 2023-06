La patronal y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han llegado a un acuerdo para el convenio colectivo del comercio en Málaga, por el que se comprometen a iniciar las negociaciones el 18 de septiembre y ha desconvocar la huelga prevista para este sábado, día 24 de junio.

El acuerdo sobre los temas que planteaba la patronal a cambio de una subida salarial se produce un día antes del inicio de la huelga. Como recuerdan desde CCOO Málaga, la patronal planteaba la distribución de la jornada laboral de lunes a domingo, bajar el porcentaje de pago de las horas extraordinarias, no tener complemento los primeros 60 días por incapacidad temporal, subir los Km de la movilidad geográfica de cinco a 20 kilómetros.

Este pasado viernes se ha acordado una subida salarial para los próximos cuatro años: 3,5% para el 2023, 2,5% para el 2024, 2% para el 2025 y un 1,75% para el año 2026, con la excepción que en el 2026 si el IPC supera el 2% se abonará hasta ese mismo 2% en el último año.

En la incapacidad temporal, solo las IT por enfermedad o accidente se abonará el complemento del 60% de la baja, y si la baja tiene una duración de mas de 21 días se abonará el 100% desde el primer día de esta; teniendo la empresa que pagar los atrasos. Para el resto de IT se abonará el 100% desde el primer día.

Otro de los acuerdos alcanzados es el relativo a los desplazamientos por cambio de trabajo. Así, se abonará el trasporte más económico a partir de diez kilómetros a contar desde el centro de trabajo que venga prestando servicios la persona trabajadora a fecha de 1 de enero de 2023, en todo caso las personas que venían percibiéndolo seguirán cobrándolo.

Se acuerda también incorporar en las empresas de más de 15 trabajadores un permiso no retribuido no superior a 30 días, no pudiéndose disfrutar en los meses de julio y agosto salvo acuerdo empresa y trabajador teniendo que ser justificada.

Por último, la jornada laboral en los sectores del 2 al 6 se seguirá respetando la jornada de lunes a sábado, especificando que los domingos y festivos son totalmente voluntarios y la empresa deberá de negociar con la RLT o en su defecto con los trabajadores el abono de estos. La parte social solicita abordar la negociación en el sector 1 en las próximas reuniones, han indicado desde CCOO.