BBK Bilbao Music Legends Fest abre este viernes en el Bilbao Arena de Miribilla las puertas de su sexta edición

La sexta edición del BBK Bilbao Music Legends Fest abre sus puertas este viernes a las 18.30 horas con el concierto de la banda euskaldun procedente del País Vasco francés Willis Drummond. La cita, patrocinada por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao, tendrá lugar hoy y mañana sábado, y por segundo año, en el Bilbao Arena de Miribilla, con The Cult y Chris Isaak como cabezas de cartel.

En esta primera jornada, tras Willis Drummond, será el turno de la cantante de rhythm and blues y soul, Nikki Hill (20.10 horas), vocalista criada en Carolina del Norte y residente en Nueva Orleans, que aúna en su repertorio influencias del rock'n'roll, el soul y el rhythm'n'blues con actitudes punk que le han valido el apelativo de «bola de fuego sureña». Su último disco es «Feline Roots», donde su sonido se vuelve aún más rockero.

Tras ella, saldrá a escena el guitarrista de heavy metal germano Uli Jon Roth, quien sustituyera en Scorpions en 1973 a Michael Schenker cuando éste abandonó el grupo para formar UFO.

Con Scorpions grabó cuatro álbumes y un directo, el afamado Tokyo Tapes (1978) y, tras su salida de la formación a finales de los setenta formó con su hermano la banda 'Electric Sun'.

A partir de ahí compaginó trabajos en solitario con colaboraciones como en el supergrupo G3 que lidera Joe Satriani. Recientemente ha revisitado en directo el repertorio de Scorpions de los álbumes en los que participó.

Cerrarán esta primera jornada The Cult, banda británica que lideran el cantante Ian Astbury y el guitarrista Billy Duffy quienes, tras debutar en 1984, han lanzado a finales de octubre su último trabajo, «Under the Midnight Sun», su undécimo disco de estudio, seis años después del anterior.

El certamen cambió el año pasado su ubicación desde el centro La Ola en Sondika, donde se celebraron las cuatro primeras ediciones, para trasladarse al pabellón Bilbao Arena de Miribilla, donde se celebra por segunda edición consecutiva.

El grupo ha protagonizado dos parones en su carrera y sendas resurrecciones, la última de ellas, en 2006. Durante estas separaciones temporales, Astbury fue reclutado como cantante de The Doors en su gira de regreso para emular al fallecido Jim Morrison y también se enroló junto a los supervivientes de MC5, mientras que Duffy ha protagonizado colaboraciones puntuales con miembros de The Alarm, Alice in Chains o Mötley Crüe.

Sábado

El sábado abrirán la jornada los más veteranos del cartel, la histórica formación de blues rock Canned Heat, uno de los protagonistas del festival de Woodstock del 67 y que sobreviven décadas después girando regularmente aunque sin grabar discos y pese a las muertes consecutivas de sus líderes principales, Al «Blind Owl» Wilson, Bob «The bear» Hite y Henry «The Sunflower» Vestine.

De su formación original, solo permanece en activo y liderando la banda su batería, Adolfo «Fito» de la Parra, tras la muerte en 2019 de otro de sus históricos integrantes, el bajista Larry Taylor.

Les sucederá sobre el escenario la banda escocesa The Waterboys, que lidera Mike Scott y que publicaron el pasado septiembre «All Souls Hill», su decimoquinto disco y donde Scott vuelve a frecuentar otros estilos fuera del folk rock característico.

Tras ellos actuará el principal cabeza de cartel de la cita, el rockero californiano Chris Isaak, quien a partir de las 21.30 horas repasará en cuarteto su repertorio de rock and roll de raíces.

Cerrará la velada la interprete de country rock Nikki Lane, quien lleva publicados cuatro álbumes desde su debut en 2011, y cuyo segundo disco que fue producido por Dan Auerbach, de los Black Keys. Ha sido comparada con intérpretes como la pionera del género Wanda Jackson o Neko Case.

Horarios

Como en sus anteriores ediciones, el doble cartel compagina leyendas de la escena internacional con bandas locales, sumando de nuevo el escenario de la Terraza Voodoo Child, ubicado en la explanada exterior del Bilbao Arena, donde además de música en directo, se dispondrá de una oferta gastronómica.

Por esta terraza pasarán las bandas locales Sua (19.35), The Daltonics (21.15) y la formación Vargas Blues Band (22.55), en la jornada del viernes, y Lorelei Green, por partida doble a las 18.50 y a las 23.05 horas, y el productor y compositor estadounidense Luke Winslow-King (20.40 horas) el sábado.

Este espacio tendrá un acceso directo al interior del Bilbao Arena, donde estará ubicado el escenario principal por el que pasarán el resto de artistas los dos días.

En cuanto a los horarios, tras la apertura de puertas a las 18.15 horas abrirán la jornada del 23 de junio, la banda euskaldun Willis Drummond (18.30) y les seguirán Nikki Hill (20.10), Uli Jon Roth (21.50) y The Cult (23.45 horas) que dará por finalizada la jornada del viernes.

Ya el sábado, tras la apertura de puertas a las 17.30 horas, actuarán por este orden, Canned Heat (17.45), The Waterboys (19.25), Chris Isaak (21.30) y por último Nikki Lane, a partir de las 23.40 horas.

Aparcamientos

La organización del BBK Bilbao Music Legends Fest ha recordado que los bonos para ambas jornadas están agotados y que solo quedan disponibles a la venta las últimas entradas de día, al precio de 60 euros para el sábado y apenas el 15% del aforo para este viernes.

La promotora ha informado también de que, «por motivos de control de aforo», no será posible que exista libre circulación entre la zona de pista y las gradas y que ambas zonas contarán con su propia área de bar y servicios.

No obstante, independientemente de la zona para la que se haya adquirido la entrada, pista o grada, la organización ha aclarado que se podrá estar en la terraza habilitada en la explanada exterior Voodoo Child Bar.

Por otro lado, la organización ha informado de que el recinto dispone de un parking con 200 plazas, que estará activo hasta hora y media después de la finalización del evento.

Sus tarifas son rotativas, y dependerán de cuánto tiempo esté el coche estacionado. De este modo, la tarifa prepago reducida es de 11,50 euros por estacionar de 17.00 a 2.00 horas. El parking está abierto de nueve de la mañana a 2.00 de la madrugada. La tarifa máxima por día será de 18 euros.

Los aparcamientos de la zona disponibles son parking Bilbao Arena (de pago), con 200 plazas; parking del Frontón de Miribilla (de pago), con 140 plazas; el parking público de Juan Carlos de Gortazar, ubicado en la calle Donostia (de pago, zona OTA), 362 plazas; además de varias Plazas de parking, sujetas a OTA, en las inmediaciones del recinto.

En todo caso, desde la organización del festival, han animado a hacer uso del transporte público para llegar hasta el recinto, o bien acercarse a pie desde varios puntos céntricos de la ciudad, ya que el recinto se encuentra a menos de media hora de acceso desde la mayoría de los barrios céntricos de la ciudad.