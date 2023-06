La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado este viernes que espera que «no le afecten» los pactos PP-Vox que se están sucediendo en otros ayuntamientos y comunidades autónomas porque «la unidad entre administraciones y ciudadanos es importantísima para poner a Huelva en un lugar privilegiado», toda vez que ha explicado que el acuerdo que ella ha firmado con Vox es «para llevar a cabo los proyectos que ambas formaciones tenían en el programa electoral».

En una entrevista en Canal Sur Radio y recogida por Europa Press, Miranda, cuestionada sobre el grado de implicación que puede originar los pactos entre PP y Vox que se están firmando en otras regiones y ciudades de España, ha subrayado que han entrado a gobernar con el objetivo de «tender la mano» a todos los partidos políticos para llevar a cabo «aquellas ideas que sean buenas, vengan de donde vengan».

Asimismo, la alcaldesa ha explicado que el acuerdo de investidura que ella firmó con Vox tiene como fin «poder llevar a cabo proyectos que teníamos ambos en el programa electoral», pero ha asegurado que «la unidad entre administraciones y ciudadanos es importantísima para poner a Huelva en un lugar privilegiado».

«Estoy acostumbrada a trabajar en consenso y diálogo, aunque no tenga necesidad, ni nadie me lo pida, porque profesionalmente soy abogada mediadora y lo utilizo incluso en mi vida diaria. Un buen acuerdo es importante y hay que escuchar a todo el mundo para llevar a cabo proyectos que sean necesarios, aunque tú no lo hubieras pensado», ha subrayado.