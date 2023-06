El líder el PSPV en la provincia de Valencia y candidato a presidir la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, se ha mostrado «muy optimista» ante las negociaciones con La Vall ens Uneix para acordar un gobierno «estable y duradero» en una corporación provincial «fuerte y solvente» que siga el camino iniciado en 2015.

Tras la primera «toma de contacto» mantenida este martes con el partido que encabeza el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, Bielsa ha asegurado que se han sentado las bases para «un horizonte de confianza mutua» entre las dos partes. Ens Uneix tiene la 'llave' para decantar con su diputado el futuro gobierno de la institución provincial al bloque liderado por el PSPV o al del PP.

En este escenario, a preguntas de los periodistas tras un desayuno informativo, Bielsa ha defendido que «es posible un acuerdo de progreso en el que se ponga en común todo lo que nos une: el municipalismo, el apoyo a los municipios más pequeños o la apuesta por la igualdad». «Esa es la Diputación que queremos y en lo que vamos a trabajar para construir ese modelo de futuro», ha aseverado.

«Lógicamente, tenemos plena confianza en alcanzar un acuerdo para un gobierno estable y duradero que dé continuidad a la gestión de progreso en la Diputación desde 2015», ha manifestado, y ha recordado que primero estuvo presidida por Jorge Rodríguez --en su etapa en el PSPV-- y después por el socialista Toni Gaspar.

Por tanto, Bielsa ha valorado la primera reunión como «muy positiva» y ha llamado a «seguir haciendo de la Diputación un instrumento útil para la gente que más lo necesita».

Respecto a la presidencia de la corporación, ha recordado que «lógicamente» trabajará para ser él el elegido, ya que fue designado como candidato por la ejecutiva del PSPV provincial que dirige.

"siempre hemos reconstruido puentes con jorge rodríguez"

Y ha defendido que «siempre» han «reconstruido puentes» desde su partido con Jorge Rodríguez, recientemente absuelto junto a los otros 13 acusados en el caso Alquería al no ver delito la justicia en su actuación en relación con las contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra entre 2015 y 2018 para favorecer a personas afines a PSPV y Compromís.

Al respecto, el alcalde de Ontinyent advirtió hace unas semanas que no piensa dar «cheques en blanco» ni al PSPV ni al PP en la Diputación. «Unos no nos quisieron y no nos trataron bien y otros nos pedían ocho años de cárcel, es complicado», aseveró.

Ens Uneix, tras los resultados de las elecciones del 28M, cuenta con un diputado en la institución provincial y resolverá el color que tendrá entre 2023 y 2027 en función de la decisión que adopte. El ejecutivo podría ostentarlo el bloque de la izquierda (PSPV-Compromís) o el de la derecha (PP-Vox).

Diputados de compromís

Por su parte, Compromís decidió este martes a dos de los tres diputados con los que contará esta legislatura en la Diputación. El primer puesto es para Dolors Gimeno, de Catarroja; el segundo para Josep Riera, de Meliana, y falta por escoger su representante por la ciudad de València.