UGT Andalucía ha advertido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «navega entre los recortes y la desinformación» del plan de vacaciones, recalcando que «están utilizando a 12.000 eventuales para las sustituciones de verano y las contrataciones no llegan ni al 10% por centros y categorías». El sindicato ha solicitado que «de forma urgente» se convoque a la mesa sectorial para que la Administración «dé las oportunas explicaciones a esta caótica situación».

«Finales del mes de junio y todavía hay muchos centros que han informado poco o nada, otros --la mayoría-- que lo hacen mediante cuadros enrevesados donde aparecen las »jornadas« que se sustituyen y otros --los menos-- en los que podemos ver los contratos reales por categorías y en los que se ve la ridiculez de contrataciones que se van a hacer para sustituir a unos 120.000 profesionales que mayoritariamente optan por coger sus vacaciones en el período estival», ha subrayado la unión sindical en un comunicado.

La organización ha puesto de relieve que «el dar las sustituciones que se van a contratar por número de jornadas y categorías es una forma de desinformar y evitar que los números pongan en evidencia a la Consejería de Salud y los grandes recortes que están aplicando y que tendrá graves consecuencias asistenciales y laborales».

De otro lado, desde el sindicato han remarcado que «cuando algunos centros dan los números de contratos que se realizarán se ve como el recorte es más que duro», y ha puesto como ejemplo «el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, que con unos 1.600 trabajadores solo se dan 121 contratos de sustitución; el Hospital San Cecilio de Granada donde de 3.300 se sustituyen 559 o el Distrito Sevilla, donde de 2.000 se sustituyen a 194».

«En definitiva, según los complicados cálculos que hay que realizar, no se llega a sustituir ni al 10% del personal que se va de vacaciones reglamentarias, una auténtica barbaridad que evidentemente va a tener graves repercusiones asistenciales», han apostillado.

Además, UGT Andalucía ha hecho hincapié en que «los 12.000 eventuales y sus renovaciones las están ligando a estas sustituciones de verano», por lo que «es materialmente imposible su control sobre donde están, en que centros y de que categorías, y, por otra parte, hace que esas sustituciones del plan de vacaciones sean todavía menores porque se están utilizando estos eventuales para esas sustituciones, lo que realmente se traduce en eliminación de contrataciones».

«La política de recortar contrataciones en verano, más la ocultación de datos sobre el presente y futuro de los 12.000 eventuales no hacen más que ponernos en alerta ante una situación que puede llevar al caos la delicada salud de nuestro sistema sanitario ya que no cabe duda de que esto va a tener no solo consecuencias laborales sino también asistenciales», ha concluido.