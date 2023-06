La consellera de Justicia en funciones, Gabriela Bravo, ha respondido este martes al presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el lenguaje no es «inocuo» y «no se puede justificar maltrato que puede acabar con la vida de una mujer llamándolo un divorcio duro».

Bravo, en un encuentro con los medios en Castelló, ha salido así al paso de las declaraciones del presidente 'popular' relativas al candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, que fue condenado por violencia verbal hacia su exmujer.

«Es muy preocupante para todas las mujeres que una persona que aspira a presidir el gobierno de España justifique las amenazas y los insultos que el señor Flores dirigió a su mujer y que acabaron con una condena por violencia machista», ha subrayado Bravo.

La titular de Justicia en funciones cree que todas las mujeres en este país «deberían de pensar qué programa político tiene el PP para ayudarlas, protegerlas y luchar contra la violencia machista, cuando su líder nacional está justificando a un maltratador condenado porque fue un divorcio duro».

«Para esta comunidad fue un día de gran tristeza cuando conocimos el acuerdo del PP con VOX; para las mujeres fue un día triste porque no se puede borrar la violencia de género, y el PP no puede frivolizar, como lo ha hecho el señor Mazón y el señor Sempere diciendo que no pasa nada».

Bravo ha censurado que Feijóo diga que la violencia de género es una obviedad, «cuando la violencia de género en este país es un drama que se ha llevado por delante la vida de más de 1.200 mujeres, que hay millares de mujeres que están viviendo un drama con órdenes de protección, que estamos hablando de miles de denuncias al año por mujeres que están violentadas, maltratadas y amenazadas». "¿A eso le llama una obviedad?, se ha preguntado.

"llamar a las cosas por su nombre"

«Creo que en este momento todas las mujeres tienen que pensar si el PP es un partido que va a protegerlas y va a luchar contra la violencia de género, porque el lenguaje no es inocuo y no me pueden decir que da igual hablar de violencia intrafamiliar que de violencia de género porque no es lo mismo, porque a esas mujeres las matan, las maltratan y las amenazan por ser mujeres, y por tanto necesitamos políticas para seguir luchando y llamar a las cosas por su nombre», ha insistido.

Al respecto, Bravo ha recordado que «los nazis a los campos de exterminio les llamaban campos de concentración y al holocausto le llamaron solución final, y se llevó por delante 6 millones de judíos».

«Es muy lamentable que el señor Mazón, a través de ese pacto de la vergüenza, haya abandonado a las mujeres y es lamentable que resten importancia a que la violencia de género no figure como una prioridad en los pactos para los próximos gobiernos», ha dicho.

Según ha apuntado Bravo al ser preguntada al respecto, los juzgados de violencia de género no están en peligro «por lo que pueda realizar un consejero de Justicia en la Comunitat Valenciana, dado que es una competencia estatal», pero -ha añadido- «lo que sí está en peligro con un gobierno de PP-VOX es el proyecto que habíamos puesto en marcha para que en la Comunitat Valenciana la violencia de género fuera conocida de forma exclusiva por juzgados especializados, pues habíamos iniciado el proyecto para 2022 creando cinco juzgados de violencia exclusivos».

«Hemos sido la comunidad que más juzgados ha creado en 2022, y para 2023 habíamos solicitado la creación de seis juzgados nuevos de violencia contra la mujer y de tres juzgados de lo penal especializados, y eso sí que está en peligro porque en la petición de creación de órganos judiciales, la definición de las políticas más importantes sí que tiene un gran protagonismo la comunidad autónoma», ha destacado Bravo, quien ha añadido que «ante una persona que niega la violencia machista y que dice que esta no existe y que todo es violencia intrafamiliar, ese proyecto tan necesario está en riesto, como el proyecto de oficinas de denuncias especializadas para víctimas de violencia de género».

Al respecto, ha subrayado que el personal de dichas oficinas está «preocupado», tal y como le han trasladado, así como también las asociaciones de mujeres, «porque hay una gran preocupación en la sociedad ante este acuerdo de la vergüenza que el PP ha firmado con VOX».

Recursos "en riesgo"

En cuanto a si cree que las oficinas de denuncias especializadas para víctimas de violencia de genero podrían desaparecer, la consellera de Justicia en funciones ha manifestado que «esto es una competencia autonómica en coordinación con el Ministerio del Interior, por tanto, si finalmente el señor Feijóo llegara al gobierno de España y cumplen ese acuerdo, dado que han borrado la violencia machista, todos estos recursos evidentemente están en riesgo».

Respecto a que se puedan eliminar las concejalías de Igualdad en los municipios donde gobierna VOX, Bravo ha señalado que si se parte de la idea básica de que «la violencia de género enraiza directamente con la desigualdad y ellos no van a establecer políticas para luchar contra esa desigualdad, pues es el borrado de las mujeres y despreciar los derechos y libertades de las mujeres».

Finalmente, interpelada sobre si cree que las elecciones pueden retrasar la creación de dos juzgados de violencia de género solicitados para Castellón y Vila-real, Gabriela Bravo ha indicado que se ha remitido la carta al Ministerio de Justicia y ha trasladado al presidnete del CGPJ la necesidad de seguir ampliando la planta judicial en materia de violencia de género «porque en la Comunitat no hemos suprimido ningún juzgado, sino que hemos aumentado el número de órganos judiciales, y se solicitó un juzgado más para Castellón y otro para Vila-real».

«La petición la tiene el Ministerio, sigo pendiente de que el CGPJ valore nuestras peticiones, pero con la disolución de las cámaras y ante la fecha de las elecciones es muy posible que todo eso lo decida el próximo gobierno», ha concluido.