El presidente del PP-Aragón y candidato de este partido a presidir la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha manifestado que hay «un puente de diálogo» con Teruel Existe, formación que está dispuesta a favorecer la gobernabilidad de la comunidad autónoma, pero «vamos a explorar todos los caminos para ver cuál es la mejor fórmula posible» por lo que «no hay nada definitivo, ni nada cerrado».

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse en las Cortes de Aragón con el diputado electo de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien le ha reiterado el ofrecimiento para abstenerse y facilitar la investidura de Azcón como presidente de la comunidad autónoma para evitar que VOX entre a formar parte del Gobierno regional, pero pide un compromiso por escrito para cumplir una serie de objetivos programáticos.

Azcón ha comentado que para ser presidente necesita bien la suma de 34 diputados del total de 67 que poseen las Cortes de Aragón o bien una mayoría simple, pero, por ahora, la suma de sus 28 diputados, más la abstención de los tres de Teruel Existe, no es suficiente.

«Teruel Existe está dispuesto a hablar de la gobernabilidad de Aragón» y «es un punto de partida», pero el resultado de las elecciones «determina las posibilidades de poder formar gobierno» y, «por tanto, vamos a explorar todos los caminos para ver cuál es la mejor fórmula posible» porque la investidura «se puede obtener con distintos escenarios».

Azcón ha agradecido a la formación de Guitarte su posición «respecto a lo que puede ser la gobernabilidad en Aragón» y ha opinado que Teruel Existe «está siendo coherente con lo que ha dicho y defendido», así como con los resultados de las elecciones, frente a otros partidos «que se instalan en la oposición» y en no favorecer la gobernabilidad.

Ha abundado al señalar que Teruel Existe «tiene una posición política que no se instala en el no», mientras que CHA, con cuyo presidente, Joaquín Palacín, se ha reunido esta mañana, «ha dejado claro» su voto en contra y que se va a situar en la oposición, o el PSOE, que tras su encuentro con su secretario general en Aragón, Javier Lambán, «nos dijo, no es no; que parte del no, no has entendido».

Puentes

Azcón ha continuado diciendo que en Teruel Existe «hay una posición de buscar la gobernabilidad y de que esos puentes del diálogo continúen para ver si somos capaces de que fructifiquen, pero todavía no estamos en esa situación porque depende de más formaciones políticas, de otros acuerdos a los que todavía seamos capaces de llegar».

A colación, ha dicho que primero quiere hablar con todas las formaciones políticas que han obtenido representación, y aunque de algunas se puede hacer una «previsiones» de cuál va a ser su posición, «es importante que respetemos los tiempos, las conversaciones y al resto de las formaciones».

«No quiero aventurar nada de lo que otros partidos políticos nos puedan decir en la reunión que tendremos la semana que viene» por lo que quiere acabar la ronda de contactos, que comenzó con el segundo partido más votado, el PSOE, y concluirá con el PAR; «vamos a tener el diálogo» y después «contaremos cuáles son los siguientes pasos», ha glosado.

Azcón ha reiterado: «Vamos a explorar todas las posibilidades que existan para tener un gobierno que mejore la vida de los aragoneses» y «cuando podamos tener cerrados otros escenarios, los valoraremos».

Acuerdo escrito

El presidente del PP Aragón ha comentado, sobre la petición de Teruel Existe de un acuerdo suscrito para su abstención, que en caso de alcanzar un pacto para la gobernabilidad «es evidente que los compromisos los vamos a cumplir» porque «es importante que las palabra se cumplan» y la vocación del PP, «como no puede ser de otra forma», si se llega a un acuerdo, «será cumplirlo».

Respecto a la negociación para conformar un gobierno en la Diputación de Teruel del que formen parte PP y Teruel Existe, «estamos hablando», también con el Partido Aragonés, «en un escenario en el la presidencia sería del PP».

«Todavía este viernes hay municipios donde los concejales todavía están hablando» de cara a las investiduras de este sábado, de los alcaldes, y en la DPT, «todavía tenemos más tiempo» para negociar.