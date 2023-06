El diputado electo de Aragón-Teruel Existe en las Cortes autonómicas, Tomás Guitarte, ha reiterado el ofrecimiento de su formación, que posee tres escaños en las Cortes autonómicas, para abstenerse y facilitar la investidura como presidente de la comunidad autónoma al candidato del PP, Jorge Azcón, y evitar que VOX entre a formar parte del Gobierno regional, pero pide un compromiso por escrito para cumplir una serie de objetivos programáticos.

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse en el Parlamento aragonés con Azcón, en la ronda de conversaciones que este último ha iniciado de cara a su investidura.

«Entendemos que es suficiente con una abstención, otro ámbito no lo hemos contemplado», con el objetivo de evitar «que la extrema derecha entre del gobierno», una posición que, a su entender, está «justificada con nuestros planteamientos» y «siempre que se compartan unos objetivos programáticos que también vamos a exigir para esa abstención».

Ha mencionado aspectos como una moratoria para la implantación de las energías renovables, contar con transporte sanitario urgente por carretera las 24 horas del día los 365 días del año, las políticas de reequilibrio territorial «y que se comparta que merece la pena hacer un esfuerzo para luchar de verdad contra la despoblación de la mayor parte de nuestras comarcas» de todo Aragón.

«Se nos ha dicho de palabra que se asumen, pero eso hay que firmarlo» por escrito, «ponerlo negro sobre blanco, de manera que luego sea exigible» y en los primeros cien días de gobierno se pueda ver que se aplica esa moratoria o la mejora del transporte sanitario, es decir, que los compromisos estén acompañados de plazos y también, si se requiere, de presupuesto en los primeros presupuestos que elabore el nuevo gobierno, ha esgrimido el diputado electo.

Renovables

Guitarte ha confirmado que, por ejemplo, en el caso de las renovables su posición «está más próxima al Partido Popular que el Partido Socialista»; con este último, por ejemplo, de cara a formar gobierno en la Diputación de Teruel «nos está costando más esfuerzos que se asuma una moratoria» para poder pararse a pensar «dónde es conveniente para el futuro de la comunidad autónoma ubicar estas centrales de energía renovables».

«Está siendo más fácil que el PP declare asumirlo que el Partido Socialista», si bien «en todos los ámbitos faltan por perfilar cuestiones, que lo haremos en estos días».

En el caso del transporte sanitario, Guitarte ha comentado que quieren fijar «en qué va a consistir esa solución de 24 horas al día los 365 días del año», además de que también proponen internalizar este servicio para que lo gestione directamente el Servicio Aragonés de Salud y para esto último todavía «falta que el PP le dé el okey, porque quizá probablemente su política no fuese exactamente esa».

Por todo ello, ha considerado, «lo de menos casi está siendo si se suma o no», sino que se haga «a partir de compartir aspectos programáticos relevantes; no pedimos que sea el cien por cien, pero sí lo relevante, aquello que está esperando nuestra gente, la mayor parte de la ciudadanía de Aragón, porque le afectan a su vida diaria».

Rechazo al 'hooliganismo' político

El diputado electo de Aragón-Teruel Existe también ha explicado que en su formación no comparten la estrategia de bloques: «Trabajamos por objetivos, por el cumplimiento de determinados proyectos y no compartimos que cuando alguien tiene en su mano hacer un esfuerzo para evitar aquello que cree perjudicial, no lo haga».

Así, ha continuado diciendo que «para Aragón un gobierno entre PP y VOX no es conveniente, no es favorable para la comunidad autónoma». Ha estimado que «como está en nuestra mano poder hacer algún pequeño esfuerzo en que eso no sea así, pues ofrecemos la posibilidad», igual que critican que el PP, en Madrid, rechace que el PSOE pacte con Esquerra Republicana de Catalunya o Bildu, cuando podría evitarlo, pero «no lo hace».

«Si hay una política que tú no compartes y está en tu mano hacer algo, pues deberías hacerlo para precisamente alejarnos de esa política de bloques, que no tiene otro objetivo que la búsqueda de un voto ligado al 'hooliganismo' en la política, que hay que evitar», y tener «sentido común» y sea la reflexión «la que nos oriente a tomar las decisiones y no las vísceras, ni las predisposiciones ideológicas».

Sobre las negociaciones para la formación de ayuntamientos, cuya constitución se va a producir este sábado en toda la comunidad autónoma, ha apuntado que corre a cargo de los distintos responsables «que hay en el territorio» porque su formación «da amplia libertad a sus concejales y representantes en las distintas comarcas y todavía se está negociando».

En el caso de los Ayuntamientos de Alcañiz y Calamocha, «aunque parezca que falta muy poco tiempo, aún se está negociando precisamente porque hay que acordar aspectos programáticos en los que se ha de estar de acuerdo» y «todavía no están asumidos de manera fehaciente y palpable por las partes».

Diputación de teruel

Guitarte ha apuntado que en el caso del gobierno de la Diputación Provincial del Teruel, donde podría haber una coalación PP y Teruel Existe; PP y Partido Aragonés; o PSOE, Teruel Existe y PAR, «todos hemos hablado con todos» y «estamos negociando con todas las alternativas, y »también pulsando el sentir de nuestros representantes en el conjunto de la provincia".

En su caso, están evaluando cuál puede ser más certero en el cumplimiento de los acuerdos. «Todo eso queremos es que se plasme por escrito para que no sea un simple acuerdo verbal», para reconocer que determinadas formaciones y determinados responsables tienen más credibilidad que otros.

Sobre la oferta del PSOE de que Teruel Existe presida la DPT, ha comentado que eso también dependería del PAR, «hay que hablar con ese tercero» y «estamos a la espera de esa posible reunión a tres partes», teniendo en cuenta «el peso específico de cada formación».

«No tenemos ningún inconveniente en hablar con nadie, no tenemos firmado, ni tenemos consensuado ningún pacto global con nadie; estamos negociando lo mejor en cada momento para el cumplimiento de una serie de objetivos» y «no nos importan tanto las sumas aritméticas para conseguir determinado puesto o determinada institución, sino compartir objetivos», ha incidido.

En esta sentido, se ha preguntado si el PSOE «está dispuesto a aceptar una moratoria con las renovables, a aceptar una comisión de investigación» sobre la gestión de su implantación, así como «a ordenar previamente su desarrollo, poner un canon que contribuía al desarrollo de los territorios» y si va a haber ambulancias 24 horas los 365 días del año «con los equipos sanitarios convenientes».

«Esas son las prioridades que hay que cumplir para ver si sumamos o no sumamos» y «estamos viendo que hay determinadas diferencias que había antes de las elecciones que siguen existiendo» y, «o se subsanan o va a ser muy difícil tomar acuerdos con discrepancias de fondo sobre determinados aspectos que para nosotros y los ciudadanos son sustanciales», ha considerado Guitarte.