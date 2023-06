El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este viernes sobre el rechazo que suscita la Proposición de Ley sobre los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, que impulsa su partido junto con el PP-A, que «ocurre que no quieren cultivos de regadío cerca de Doñana y quieren llevarse esos cultivos a otras partes, concretamente, al norte de África».

En una entrevista con Canal Sur Televisión, seguida por Europa Press, Gavira ha argumentado que «estamos viendo como incluso el Gobierno de España está subvencionando potabilizadoras en Marruecos», una iniciativa que ha contrapuesto a que «aquí tenemos un problema de infraestructuras hídricas».

«Yo creo que ya está bien de ensuciar el tema con Doñana», ha proclamado el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, quien ha reclamado al Gobierno que de hacer «esas infraestructuras hídricas que están aprobadas, allí no hay un problema», al tiempo que ha defendido que la repercusión de la declaración de nuevos suelos agrícolas regables con aguas residuales, que es la aspiración de la Proposición de Ley, no mermará los recursos hídricos del Parque Nacional al sostener que «Doñana no se toca» y que el acuífero del que se nutre el Parque «no va a estar afectado».

«Que se hagan esas infraestructuras hídricas ya», ha reiterado en su petición Gavira, antes de argumentar que la Proposición de Ley de PP y Vox «no persigue esquilmar el acuífero» y que se encamina, consecuentemente, a que «se realicen esas infraestructuras hídricas que están aprobadas presupuestariamente, incluso por el Gobierno de España».

Gavira ha reconocido que se afronta una época de sequía, pero ha precisado que en Huelva no hay un problema de agua, sino que «hay un problema de infraestructura» tras argumentar que «Huelva tira agua al mar», por lo que ha remarcado la necesidad de tener infraestructuras hídricas, convencido de que «si se hacen esas infraestructuras hídricas, incluso Doñana se puede mejorar».

Sobre la presentación de enmiendas a la Proposición de Ley, de las que PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han planteado que no lo harán por cuanto reclaman la retirada de la ley, el portavoz de Vox ha indicado que «si nos presentan enmiendas, nosotros vamos a hablar con los agricultores, escuchar a los agricultores y ver en qué medida afectan a los agricultores esas enmiendas de esos partidos».

«Si son positivas y aceptadas y admitidas por ellos, contarán con el beneplácito de Vox», ha argumentado Gavira, quien ha considerado que «eso es escuchar a los agricultores» y que de esa forma lo que se hace «es corregir esa injusticia de ese decreto socialista del año 2014».

«Eso es lo único que se pretende con esa proposición de ley», ha precisado.