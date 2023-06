Carlos Sadness, Morreo y Sole Giménez 'refrescarán' Veranos de la Villa, donde actuará la banda sinfónica de Guangzhou

Carlos Sadness, Morreo y Sole Giménez actuarán en unos Veranos de la Villa donde habrá hueco para la zarzuela y la banda sinfónica de Guangzhou bajo la dirección de Jing Huan y con Jian Wang como chelo solista, junto a sus más de 100 miembros.

El escenario principal que acogerá la mayor parte de la programación musical es, un año más, el Centro Cultural Conde Duque. Los primeros acordes sonarán los días 21 y 22 de julio, en el Patio Central, con la Orquesta y Coro de RTVE a través de la zarzuela con 'El barberillo de Lavapiés'.

En este 2023, se cumplen los 200 años del nacimiento del maestro Barbieri, el principal impulsor del género madrileño. Miquel Ortega en la dirección y Diego Carvajal como director de escena serán los encargados de llevar a cabo su obra, que presenta los problemas del barbero Lamparilla, la costurera Paloma, la Marquesita y don Luis.

Ya el 25 de julio será el turno de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, que, bajo la dirección de Jan Cober y Antonio Serrano como artista invitado, interpretará 'Obertura Cubana', de George Gerswhin; 'Preludio para armónica y Banda', de Eduardo Moreno; 'Miss.Saigon (selección)', de A. Boubdil y C.M. Shonberg o 'Rhapsody in Blue'.

Un día después, en ese mismo espacio, actuará la maliense Oumou Sangaré, la cantante que surgió de los barrios pobres de Bamako para convertirse en icono feminista. Presentará en Madrid su último trabajo, 'Timbuktu', en el que fusiona su distintivo sonido y voz con elementos de blues, folk y rock. La alemana Ute Lemper llegará el 30 de julio con una propuesta a caballo entre el teatro y el concierto, 'Rendezvous with Marlene', en el que homenajea a Marlene Dietrich, con quien la opinión pública la ha comparado en numerosas ocasiones.

El cubano Eliades Ochoa presentará el 6 de agosto su último disco, Guajiro, en el que ha contado con la colaboración del armonicista de blues Charlie Musselwhite, la leyenda de Fania All-Stars Rubén Blades y Joan Wasser, más conocida por su nombre artístico Joan As Police Woman y en el que demuestra que es «una voz singular con un estilo y un sonido propios».

'cómo hemos cambiado'

Sole Giménez celebra su gira 40º aniversario en la música con un concierto el 10 de agosto en el que repasará su larga trayectoria. Será una oportunidad única para escuchar a una de las voces más destacadas del país, paseando a través de diferentes estilos que van desde el pop a la bossa nova o el bolero.

El 13 de agosto se podrá asistir al concierto de soul de Lee Fields que presentará su último disco, Sentimental Fool. El vocalista estadounidense, que comenzó en los sesenta y se ha convertido en uno de los mayores clásicos de su género musical, ha colaborado con otros artistas como B. B. King o Bobby Womack, así como con bandas del nivel de Kool and The Gang, Sammy Gordon and the Hip-Huggers o Little Royal.

Otra de las citas que también vuelve a Veranos de la Villa es 'Sonidos en el Patio'. El 16 de agosto, nuevas bandas y artistas tomarán el Patio Central de Conde Duque durante más de tres horas en una celebración de los nuevos sonidos abierta a todo el mundo, en la que la música correrá a cargo de Morreo, Vatocholo (Andrés Pardo), Monteperdido y Las Petunias.

Carlos sadness y divas del folclore

Por su parte, Carlos Sadness llega a Veranos de la Villa el 17 de agosto, donde presentará su ep 'Perreo bonito'. Además, intervendrá la joven cantautora pontevedresa Yoly Saa. Al día siguiente, el 18 de agosto, el Patio Central se vestirá con bata de cola para albergar 'Lentejuelas y castañuelas', un tributo travesti a las divas del folclore español. Samantha Ballentines, Venedita Von Däsh, Juriji Der Klee, Estrella Xtravaganza, Jota Carajota y Onyx serán las encargadas de traer de vuelta a los escenarios los grandes éxitos de Isabel Pantoja, Raffaella Carrà y Sara Montiel, entre otras.

Ya el 19 de agosto aflorará la escena más underground de la capital, con Rusowsky en formato 'cute acoustic set'. Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, el músico escenificará un show íntimo acompañado de su piano y sus «cacharros», ofreciendo versiones acústicas de sus canciones más populares.

Como ya viene siendo costumbre en Veranos de la Villa, se celebra el 20 de agosto la cita con 'Algo inesperado', concierto en el que un artista sorprenderá al público al descubrir su identidad tan sólo cuando suba al escenario. En anteriores ediciones se ha contado con la presencia de Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante y Kiko Veneno.

El claustro del pozo

La música llegará asimismo al Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro, en el que el 16 de agosto estarán Brainsnachers, alias creativo de la dupla formada por el músico, compositor y productor musical Wolfrank Zannou y el artista multidisciplinar Fibonachiman.

En el mismo emplazamiento, el 24 de agosto, Ruiseñora y Antía Muíño harán que el público conozca un poco más del nuevo folclore, que reivindica la tradición desde la electrónica o el rock. Ruiseñora presentará su nuevo disco, 'Palmerita, Palmerita', en el que el dúo acercará las raíces culturales de Extremadura e Islas Canarias. Mientras, Antía Muíño, que se ha convertido en una de las revelaciones de la música tradicional gallega, mostrará 'Carta Aberta'.

Para continuar con la programación musical en este espacio, Lucas Vidal presentará el día 25 'Karma', su primer álbum en solitario. El compositor madrileño de bandas sonoras, que cuenta en su haber con numerosos galardones, entre los que destacan dos premios Goya y un Emmy, sale de su zona de confort para adentrarse en un viaje introspectivo al mundo de las emociones, aunando sonidos orquestales con palpitantes ritmos electrónicos.