Veranos de la Villa romperán la canícula estival con más de 200 actividades culturales repartidas por 12 distritos

El festival Veranos de la Villa, organizado por el área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, se celebrará este año del 5 de julio al 27 de agosto hasta en 29 espacios diferentes de 12 distritos de la capital a los que llegarán 200 actividades culturales de propuestas tanto nacionales como internacionales.

El alcalde de Madrid en funciones, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este jueves la programación de la nueva edición del festival en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez junto a la delegada del área de Cultura en funciones, Andrea Levy. Al evento han acudido numerosos creadores cuyo trabajo podrá verse durante estos dos meses.

Almeida ha destacado la «inmensa suerte de no tener playa en Madrid, con lo incómoda que es la arena, plantar la sombrilla... cuando se tienen los Veranos de la Villa», que «llenarán de oxígeno los ratos de esparcimiento de los madrileños». «Olvidémonos de los bañadores y disfrutemos de los Veranos de la Villa», ha llamado. Por su parte, el director de los Veranos, Ángel Murcia, ha señalado las múltiples procedencias de los artistas en esta edición, como Alemania, Bali, China o México.

Así, durante julio y agosto, se podrán ver más de 75 representaciones artísticas que abarcan desde circo, teatro, danza, música, flamenco y exposiciones. Más del 50% de las mismas serán de acceso gratuito. El arranque del festival será el miércoles 5 de julio con 'Sylphes', un espectáculo de la compañía alicantina Aerial Strada, que, con el hilo conductor de 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi en la adaptación del compositor germano-británico Max Ritcher, combina ballet aéreo a 35 metros de altura, acrobacia y la música en directo de la Orquesta Sinfónica Verum.

La noche del 6 de julio, el escenario de Veranos de la Villa también volverá al cielo de Madrid, donde los integrantes de esta compañía repetirán fascinantes figuras en el aire de manera hipnótica, recordando a los asistentes las coreografías grupales de natación sincronizada y el ballet clásico. Y del cielo de la inauguración, a la tierra de la clausura.

El Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván acogerá el domingo 27 de agosto '100 cellos', una propuesta de Giovanni Sollima y Enrico Melozzi donde 100 violonchelistas de todos los países, generaciones, carreras y géneros se unirán para formar una orquesta excepcional y efímera, solo por una noche. Además, el compositor Luis Miguel Cobo se sumará a esta magnífica velada y amenizará los momentos previos al concierto.

El 6 de julio se inaugurará en el Espacio Cultural Serrería Belga la primera de las dos exposiciones que podrán verse en Veranos de la Villa hasta el 27 de agosto. 'In Your Face: Chicano Arft After C.A.R.A', en colaboración con la Embajada de México en España y AltaMed, es una propuesta de cultura chicana, continuación de 'Chicano Art: Resistance and Affirmation' (C.A.R.A), la histórica muestra organizada en Los Ángeles en 1990 y que contó con los más importantes autores y colectivos artísticos mexicano-estadounidenses de 1965 a 1985.

China, país invitado

Asimismo, el Espacio Cultural Serrería Belga, acogerá a partir del martes 11 de julio la primera de las actividades programadas con China como país invitado en esta edición, en el marco de la celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre el país asiático y España. Hasta el 6 de agosto se podrá disfrutar de la exposición Seasonal Proximities, del artista chino Cao Yuxi que se presenta en Veranos de la Villa.

A través de pantallas interactivas e imágenes en movimiento, esta obra representa paisajes naturales vividos en una experiencia cinematográfica inmersiva de 360 grados, transportando a los visitantes al aire libre.

En colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid, la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión, Turismo y Deportes de Shenzhen y Casa Asia, y con el patrocinio de Lottusse. Estas dos exposiciones son algunas de las actividades en las que se refleja el marcado carácter internacional de la programación que, en esta edición, cuenta con creadores procedentes de Alemania, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Japón, Mali, México, Italia, Portugal, China y Suiza.