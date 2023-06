El cabeza de lista del PNV para el Ayuntamiento de Labastida, Eduardo Barinaga, ha renunciado a su acta de concejal en esta localidad alavesa, en la que el PP fue la lista más votada en las pasadas elecciones, pero en la que EH Bildu se ha mostrado dispuesto a apoyar a la formación 'jeltzale' para evitar que el Gobierno municipal quede en manos del Partido Popular, una oferta sobre la que el PNV no se ha pronunciado hasta el momento de forma oficial.

Barinaga, cuya renuncia ha sido confirmada por el PNV a Europa Press, será sustituido por el siguiente en la lista presentada por el PNV a las elecciones del pasado 28 de mayo.

Esta decisión se produce apenas 48 horas antes del pleno en el que se investirá al próximo alcalde de esta localidad. En las pasadas elecciones, el PP fue la lista más votada en Labastida, logrando cuatro concejales. El PNV quedó en segundo lugar, con tres ediles, mientras que EH Bildu obtuvo dos representantes.

La coalición soberanista se ha mostrado dispuesta a apoyar una eventual candidatura del PNV a la Alcaldía para evitar que esta quede en manos del PP, aunque hasta el momento la formación 'jeltzale' no se ha pronunciado sobre esta oferta de forma oficial y no ha dado a conocer si presentará o no candidato en el pleno del sábado.

En caso de optar por no presentar candidato, la Alcaldía será asumida por el PP, partido que ha reclamado al PNV en reiteradas ocasiones que le deje gobernar como lista más votada, recordándole que en el caso de Vitoria-Gasteiz, donde EH Bildu fue la fuerza más votada, los 'populares' apoyarán a la candidata del PSE --que lideró la lista que quedó en segundo lugar--, lo que permitirá reeditar un Gobierno municipal de la coalición entre socialistas y PNV.