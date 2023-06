La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha suspendido la colaboración con Aitziber Bañuelos -especialista en violencia de género-, quien había impartido un curso a los funcionarios de la administración del Estado en Euskadi, una vez que se ha conocido la denuncia formulada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el País Vasco de que Bañuelos había ejercido como portavoz de Gestoras

pro-Amnistia a finales de los 90.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha pedido disculpas, en primer lugar a las víctimas del terrorismo, respecto a las cuales el Gobierno ha manifestado «permanentemente» su «profundo respeto y la más alta consideración».

Según ha destacado, hasta la fecha el Sindicato Unificado de Policía no había informado «en ningún momento» a la Delegación sobre la trayectoria de la especialista en violencia de género 15 de junio de 2023. «Lamentamos que los autores de la denuncia, el sindicato policial SUP, no se hayan puesto hasta la fecha en contacto con esta Delegación del Gobierno en el País Vasco para hacernos llegar las circunstancia que denuncian en su nota», ha puntualizado Denis Itxaso.

En el marco del programa de prevención de la violencia de género, la Delegación ha querido dar nuevos pasos en materia formativa, en la consideración de que los entornos laborales son espacios en ocasiones expuestos a fenómenos machistas; y también en la consideración de que muchos funcionarios y funcionarias pueden ser «auténticas antenas de detección temprana de violencias que pueden estar sufriendo determinadas mujeres que acuden a los servicios públicos», ha explicado, para añadir que «se ha obrado de buena fe en todo momento».

En este punto, ha precisado que se ha recabado el consejo y asesoramiento de la Universidad del País Vasco para contar con una especialista que pudiese impartir cursos formativos al personal de la Administración General del Estado en los tres territorios vascos, si bien reconoce no haber escrutado el historial de carácter político de la persona que se les recomendó, "al parecer, portavoz de las Gestoras

pro-Amnistía a finales de los 90", ha indicado el delegado del Gobierno.

Con fecha 10 de mayo de 2023, el delegado del Gobierno, mediante carta, procedió a invitar a todo el personal de la Administración General del Estado de los tres Territorios a la formación denominada «Violencias machistas: Breve contextualización. Tipologías. Acoso laboral», la cual se ha llevado a cabo en la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia los días 12 y 15 de junio de 2023, en horario de 9.00 a 13.00 horas.

Los cursos previstos en las subdelegaciones de Gipuzkoa y Álava se impartirán con otros formadores. En dicha carta, el delegado del Gobierno hizo una breve reseña del contenido del curso y facilitó los datos de la ponente, Aitziber Bañuelos Ganuza. Asimismo, se solicitó que con fecha anterior al 2 de junio de 2023, los distintos organismos invitados comunicaran los datos de las personas asistentes a la formación.

A la vista de las siete solicitudes de asistencia al curso formuladas por la Jefatura Superior de Policía de Bilbao dentro del plazo señalado, se procedió a la selección de dos de las personas propuestas, ya que, por motivos de aforo, se quería poder ofrecer también plazas a otros servicios no integrados de la Administración General del Estado en el territorio.

«No es hasta el día de hoy, 15 de junio de 2023, fecha en la que finaliza la citada formación en Bizkaia, que se nos comunicado la existencia de un malestar por la contratación de esta ponente», ha concluido la Delegación del Gobierno.