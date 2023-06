Moreno aconseja a Espadas dejar su "seguidismo" a Sánchez y defender Andalucía y él le afea su "antisanchismo pepero"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha recomendado este jueves al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que deje su «seguidismo radical» al presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, y que se centre en «defender Andalucía», mientras que el también presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha reprochado al líder 'popular' su «antisanchismo pepero».

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que Juan Espadas ha preguntado a Juanma Moreno por los ejes de una legislatura que, según ha apostillado el dirigente socialista, el presidente de la Junta decía que iba a ser «la del diálogo», pero que en realidad es la de «donde dije digo digo Diego», según ha apostillado.

Espadas ha reprochado a Moreno que distinga entre «partidos pro y antigubernamentales», así como que «confunde tener mayoría absoluta con tener la verdad absoluta», y le ha recriminado que «dé lecciones a todo el mundo de cómo hay que hacer y qué hay que hacer», y «dé etiquetas de cuáles son las actuaciones que un partido debe hacer o no».

«Preocúpese de las suyas», le ha espetado el líder socialista al presidente de la Junta antes de agregarle que «la línea fundamental de esta legislatura no es otra que el uso de la confrontación» por parte de Moreno --al que ha tachado de presidente de un «partido antigubernamental», en alusión al PP-- «por encima de cualquier interés general de Andalucía».

En esa línea, Espadas ha reprochado a Moreno que, «desde el minuto uno del partido», se ha dedicado, «en vez de a gobernar y a mejorar la realidad de la vida de los andaluces, a confrontar permanentemente» y a «invisibilizar las políticas del Gobierno de España en Andalucía», y «ese es su balance del primer año de legislatura», según le ha advertido.

Espadas afea a moreno que se centre en "confrontar"

El líder del PSOE-A ha recordado a Moreno que es «el presidente de la Junta de Andalucía y debe dedicarse a gobernar», y no convertirse en «el máximo 'hooligan' del, como ustedes denominan, antisanchismo». «Usted es el presidente de una institución y, por tanto, está para cooperar y buscar lo mejor para Andalucía, no sencillamente para confrontar de manera permanente con el Gobierno de España», le ha trasladado el dirigente socialista al presidente andaluz.

Juanma Moreno ha comenzado su respuesta reprochando a Espadas que «no se puede defender más a Sánchez» de como lo hace el líder del PSOE-A, al que ha reconocido «públicamente» que, «desde el punto de vista de lealtad», es «el último 'sanchista' que queda» entre los 'barones' socialistas que «sigue manteniendo su defensa a ultranza de un presidente que creo que se ha equivocado», según ha continuado.

El presidente de la Junta ha indicado además a Espadas que debería tener un «punto de humildad» para «reconocer que probablemente» el PP «sintonice mejor con la realidad social de Andalucía» que el PSOE «a tenor de los resultados» de las elecciones locales del pasado 28 de mayo, y ha advertido al socialista de que «no reconocer eso» le lleva a hacer «una oposición ficticia que no va a conectar nunca ni siquiera con su propio ideario ni con sus propios votantes».

«Venir dos semanas después de unas elecciones donde se han dado un batacazo por decisión de los ciudadanos a decir que nosotros estamos desconectados y ustedes están súper conectados no parece razonable», le ha indicado Moreno a Espadas antes de avisarle de que los 'populares' van a «seguir trabajando por Andalucía para mantener un liderazgo de nuestra tierra».

Declaraciones del delegado del gobierno en madrid

El presidente ha repasado entonces datos relativos a la economía y los servicios públicos para defender que «desde 2019», año de su llegada a la Presidencia de la Junta, «se habla de Andalucía por sus avances y no por otros asuntos que antes nos avergonzaban», y antes de cerrar su intervención ha aprovechado para preguntar al líder del PSOE-A por las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acerca de que «Bildu hace más por los españoles que los patrioteros de pulsera».

«Como andaluz me siento un tanto avergonzado» de esas palabras, ha dicho Moreno, que ha preguntado a Espadas si «está de acuerdo con esta declaración», y si «el socialismo andaluz coincide» con esas palabras.

Juan Espadas le ha respondido que él acude al Parlamento a ejercer su «labor de control», y ha afeado a Moreno que «permanentemente rehúye el análisis de su gestión, por la que los andaluces le eligen».

«Yo he venido a preguntarle si en este año usted ha mejorado o no los servicios públicos en Andalucía», ha continuado Espadas, que ha lamentado a renglón seguido que Moreno no haya reconocido en alguna ocasión durante el último año «públicamente» que «la mejora en los servicios públicos que se podría producir» en la comunidad autónoma fuera «consecuencia del incremento de la inversión en los Presupuestos Generales del Estado para Andalucía, ni más ni menos que de 6.000 millones de euros al año durante los cinco que lleva de presidente» el líder del PP-A.

En esa línea, Espadas ha indicado a Moreno que «quiera hacernos ver que todo lo que ocurre en Andalucía bueno es responsabilidad de usted, cuando en España los datos económicos hacen y demuestran que nuestro país está a la cabeza ahora mismo de las economías europeas», de forma que «son las políticas» del Gobierno de Pedro Sánchez las que «están generando beneficios» en el conjunto del país y, por tanto, también en Andalucía.

«Sólo le pido que no mienta, que diga toda la verdad, no solo su verdad absoluta, sino la verdad completa, porque a usted le ciega ese mal del 'antisanchismo' pepero», le ha espetado Espadas a Moreno, que, según ha abundado, «debería ser un presidente responsable y honesto con los andaluces a la hora de explicarle las cosas».

El líder del PSOE-A ha reconocido además que «claro» que defiende al Gobierno de Sánchez, por cuestiones como la inversión multimillonaria que dedica a Andalucía, según ha incidido antes de concluir instando al presidente de la Junta a decir «la verdad a los andaluces».

Moreno ha respondido al socialista reprochándole que no haya dicho que no estaba «de acuerdo con el disparate» de las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, con lo «fácil» que «sería decir algo tan sencillo», según ha añadido.

El presidente de la Junta ha subrayado a Espadas que es «el secretario de los socialistas andaluces» y «tiene capacidad para tener voz propia», y lo que ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid «no se puede aceptar».

Moreno ha agregado a Espadas que, «cuando alguien dice una burrada, aunque sea de su propio partido, uno, sobre todo en esta comunidad donde desgraciadamente hemos tenido tantas víctimas del terrorismo, lo que tiene que hacer es desmarcarse y decir, mire usted, ese delegado del gobierno, por muy compañero que es mío, se ha equivocado», y así el líder del PSOE-A «hubiera ganado credibilidad», según ha abundado.

Moreno también ha aprovechado para criticar los «calificativos» que «dirigentes del Gobierno» le han dirigido en las últimas fechas, como «señorito, acosador, gamberro, pirómano, soberbio, desaprensivo, terrorista», y le ha indicado a Espadas que su «seguidismo radical de Sánchez es un error» y «no tiene ningún sentido», porque supone «perder el vector principal de cualquier formación política», que en el Parlamento debe ser «defender a Andalucía y a los andaluces y no a Sánchez», según ha remarcado.

Tras afearle también que haya «callado» cuando el presidente del Gobierno «ha avalado un boicot a los frutos rojos de la provincia de Huelva y, por tanto a la agricultura de Huelva y de Andalucía», Moreno ha concluido pidiendo a Espadas que «se olvide» de Sánchez y se centre «en Andalucía y en los andaluces».