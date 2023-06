El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «no quiere acabar con Pedro Sánchez», sino «con los derechos y libertades conquistados» durante los últimos años y ha subrayado que, «para seguir avanzando en derechos», no hay «otro camino» que apoyar al candidato socialista. En este sentido, ha insistido en que «las vías intermedias pueden llevar a otro destino».

En su intervención ante el Comité Nacional reunido este miércoles en Bilbao, Andueza ha analizado los resultados de los comicios municipales y forales del pasado 28 de mayo, en los que los socialistas vascos han salido «fortalecidos», y también ha repasado los «deberes» para las próximas semanas ante la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio.

El líder de los socialistas vascos ha apelado a «dar todo» y ha considerado que, como en la campaña en Euskadi, se debe defender «sin pudor» la gestión de su partido. «Tenemos probablemente el Gobierno más progresista de la historia reciente de España. El que mejor balance puede presentar», ha señalado citando la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la revaloración de las pensiones, los Fondos Next, la Ley de Vivienda, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Eutanasia y el aumento de becas.

A su entender, el Partido Socialista debe «hacer bandera de ello». «Esto no va de parar a la derecha. Esto va de que la izquierda siga avanzando. Que sigan avanzando los derechos y el escudo social. Y eso pasa por tener un Partido Socialista fuerte. Eso pasa por que Pedro Sánchez siga siendo presidente», ha manifestado.

El líder del PSE ha criticado que el programa de Alberto Núñez Feijóo «es una lista de recortes y retrocesos» y habla de «derogar el sanchismo», pero «lo que va a hacer es cargarse el Ministerio de Igualdad, derogar muchas leyes, la Ley Trans y la de Memoria Democrática, acabar con la Ley de Eutanasia, con la reforma laboral».

Según ha advertido, «no quiere acabar con Pedro Sánchez», sino «con los derechos y las libertades conquistados estos años para millones de personas en este país». «Y frente a eso, no valen ambigüedades», ha subrayado.

De este modo, ha remarcado que se trata de «derechos básicos, cuestiones del comer y del vivir de la gente». «Estamos hablando de tu pensión, de tu contrato, de tu alquiler y de todas esas cosas que influyen en tu bienestar y en el de tu gente», ha precisado.

Por ello, ha afirmado que, si se quiere seguir «avanzando en derechos» y que Pedro Sánchez siga siendo presidente, «no hay otro camino, no hay mejor garantía, que apoyarlo e ir a votar». «Las vías intermedias te pueden llevar a otro destino muy diferente aunque no lo quieras. No hay otra: o votas progreso, o votas retroceso. Y si no vas a votar, luego no caben lamentos», ha advertido.

Andueza ha alertado de que «está en juego todo lo conseguido estos años» y «enfrente tenemos a PP y Vox», que «ya no se cortan, no se esconden, en mostrar sus alianzas». «Pero nosotros contamos con el mejor balance y la mejor propuesta de futuro», ha confiado.

"un buen acuerdo"

En relación a la valoración de los comicios del pasado 28 de mayo, ha destacado que el PSE ha logrado «más alcaldías» y «lo que es más importante, una mayor capacidad para hacer posible el futuro de Euskadi».

Andueza ha destacado que, tras una legislatura «complicadísima» y una campaña «polarizada», la ciudadanía vasca ha sabido «distinguir y valorar la gestión, el proyecto y la capacidad de los socialistas de liderar las políticas públicas de este país».

«Frente a los intentos de silenciarnos, frente al barro, frente a la crispación, frente a las mentiras, hoy, en Euskadi, los socialistas vascos seguimos ocupando la centralidad. Hoy, somos más determinantes que nunca para la gobernabilidad y para dar una orientación progresista a las políticas del país. Hoy Euskadi sigue siendo plural y los socialistas somos la mayor garantía de esa pluralidad», ha reivindicado.

El secretario general del PSE ha felicitado a los alcaldes socialistas que han visto «revalidada su gestión» en Portugalete, Ermua, Eibar, Nanclares, Zumarraga, Irun, Lasarte y Larraul, y ha tenido una mención especial para los candidatos en Vitoria, Trapagaran, Muskiz y Zambarana, Maider Etxebarria, Miguel Ángel Gómez Viar, Edu Briones y Trinidad Zarza, que «a partir de este sábado van a ser alcaldes» en estos municipios.

Tras reivindicar la «marca socialista» en la gestión de los gobiernos de las instituciones, ha valorado el preacuerdo de gobernabilidad suscrito entre su partido y el PNV para las instituciones locales y forales, que este miércoles se somete a votación en el Comité Nacional.

«Dijimos, desde el mismo lunes en que conocimos la convocatoria de las elecciones generales, que la situación política exigía celeridad en la búsqueda del acuerdo. Pero, sobre todo, que la situación política exigía un buen acuerdo. Y es lo que hemos hecho», ha asegurado.

De este modo, ha incidido en que, «más allá de garantizar la gobernabilidad en las diputaciones y los principales ayuntamientos del país», se establecen «herramientas para hacerlo fijando la prioridad: en la protección de los servicios públicos, en la lucha contra las desigualdades, en la respuesta a esos grandes retos que tiene la sociedad vasca hoy».