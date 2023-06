El Santa Mònica de Barcelona reflexiona sobre la «saturación de la imagen contemporánea» en la exposición 'Lleno de agujeros', comisariada por las artistas Marta Echaves, Sara Torres y Elia Bagó, del colectivo Sociedad 0, y que se podrá ver desde este miércoles y hasta el 25 de septiembre.

En la presentación, el director del centro, Enric Puig, se ha referido a la exposición como un masaje visual «no discursivo» y de recorrido libre que, lejos de querer imponer respuestas, plantea preguntas acerca de la imagen a través del diálogo entre las 40 propuestas artísticas que la conforman --27 piezas y 13 actividades--.

Incluye obras de artistas internacionales como 'Along the Axis of Affinity II., 2015-2019 ' de Anna Dau?íková; 'Photo Notes' de Hans Eijkelboom; 'Woodbeds, brimming' de Ester Fleckner; 'It, Heat, Hit' de Laure Prouvost; 'Apex' de Arthur Jafa; 'Le cinéma' de Alejandra Riera y 'Cámara-madera-piedra' de Alexandre Chanoine.

También reúne proyectos de nueva producción firmados por Francesc Ruiz, Alex Palacín, Eulàlia Rovira, Beatriz Olabarrieta, Fernando Gandasegui, Max Milà, Paula Pérez-Roda, Rita Sala, Rubén Grilo y Sofía Montenegro.

Además, propone conversaciones con Andrea Soto Calderón, David Bestué y Joan Fontcuberta; un ciclo de actividades comisariado por Garbiñe Ortegacon con invitados como Eduardo Williams y Rabih Mouré, y un ciclo de conciertos comisariado por Joan Canyelles con artistas como Uriel Barthélémi, Okkre, Atrice o Zöe Mc Pherson.

"visión compartida" sobre la imagen contemporánea

Para Marta Echaves, 'Lleno de agujeros' plasma la visión compartida de los artistas participantes acerca de la imagen contemporánea e invita a «dejar de lado el juicio y la teoría para entrar en lo experiencial», e integra la propia arquitectura del Santa Mònica como una pieza más.

A partir de septiembre, algunas piezas serán retiradas progresivamente y se reemplazarán con «intervenciones sonoras que dialogarán con el hueco que dejen las piezas que desaparezcan».