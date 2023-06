La primera Junta de Gobierno del nuevo Ayuntamiento de Madrid se celebrará el lunes 19 de junio

La primera Junta de Gobierno del nuevo Ayuntamiento de Madrid se celebrará este próximo lunes 19 de junio, dos días después de constituirse la nueva Corporación en la que el PP de José Luis Martínez-Almeida ostenta mayoría absoluta con 29 ediles y podrá gobernar la capital en solitario.

El regidor en funciones ha reiterado ante los periodistas, desde el Palacio de Cibeles, que será «un gobierno reducido, un gobierno austero, pero un gobierno eficaz y que va a comenzar a trabajar inmediatamente desde el minuto número uno». «El lunes 19, ustedes comprobarán que ya se celebrará la primera Junta de Gobierno de la nueva Corporación, para ponernos a trabajar inmediatamente, diseñar las líneas maestras o empezar a ejecutar las líneas maestras de este equipo de gobierno. No podemos perder un minuto», ha abundado a continuación.

Este nuevo Gobierno municipal, ha insistido, «estará abierto a todos los madrileños, tanto a aquellos que les representan aquí, a todos los grupos municipales, como a los ciudadanos que estén en las calles de Madrid, que van a tener un contacto permanente con todos los delegados de área, con los concejales de distrito».

Así, defiende que será un Gobierno municipal «de puertas abiertas» y de «ventanas abiertas al conjunto de los madrileños, con las escuchas y las antenas de escucha permanentemente».

Respecto a los nombres de sus ediles que ocuparán las áreas de Gobierno, sostiene que «quedan algunas dudas, pero en lo sustancial está definida». Reconoce además, que la noche del viernes al sábado la pasará «más tranquilo porque hace cuatro años se cerró el acuerdo a las tres de la mañana y el Pleno se celebraba a las once de la mañana, y el acuerdo con Vox se firmó, si no me equivoco, a las 10.50 horas».

Si bien, ha continuado, «la sesión de investidura va a ser igual, sino más emocionante que la de hace cuatro años por esa confianza que los madrileños han otorgado».