El futbolista Dani Alves ha insistido que su proyecto de vida está en Barcelona, y ha añadido: «Se probará que no soy culpable. Fue una relación consentida».

Lo ha dicho en declaraciones remitidas por el jugador y recogidas por Europa Press el día después de que la Audiencia de Barcelona desestimara su último recurso para salir de prisión provisional en la causa por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton.

Alves se ha posicionado en contra de los argumentos que los jueces esgrimieron al considerar que hay riesgo de que se fugue.

"mi vida está aquí"

«Mi vida está aquí y tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona. Aquí fundé la empresa que gestiona mi carrera y mis derechos deportivos y de imagen. Aquí me compré la única casa que tengo», y ha recordado que se ha ofrecido a cumplir con medidas para garantizar que no se fugará.

En el mismo sentido, ha recordado que antes de ser detenido viajó desde México para presentarse ante los Mossos d'Esquadra, «renunciando a marchar hacia Brasil, país que no hubiera colaborado con España» en entregarlo porque los dos estados no tienen convenio de extradición.

Distintas versiones

«Lo hice para defender y probar mi inocencia», ha continuado, y respecto a sus distintas versiones al declarar ante la jueza --al principio dijo que no conocía a la denunciante-- ha reiterado que lo hizo para intentar salvar su matrimonio.

Alves lleva en prisión provisional desde el 20 de enero y desde entonces tanto la instructora como la Audiencia de Barcelona han rechazado dos veces cada uno dejarlo en libertad hasta el juicio, y el jugador ha añadido: «Solo dos personas saben lo que ocurrió, y sobre todo lo que no ocurrió. Estoy diciendo la verdad».