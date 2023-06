Aniorte tendrá cargo en organigrama del nuevo Gobierno de Almeida, que reducirá áreas y mantendrá áreas delegadas

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid en funciones, Pepe Aniorte, ocupará un cargo en el nuevo organigrama del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, que tendrá menos áreas (ahora hay 9) y donde continuará la figura de las áreas delegadas (seis en la actualidad).

«Ha hecho un grandísimo trabajo Pepe Aniorte, y tendrá un puesto en el organigrama municipal con seguridad», ha dado a conocer este lunes tras asistir en Matadero a la entrega de los premios de Samur Social el alcalde en funciones, que será investido como regidor de la capital en su segundo mandato este próximo sábado.

Aniorte es uno de los dos exediles 'naranjas' que Almeida fichó para su lista electoral junto al concejal de Innovación, Ángel Niño, que entró como edil al ocupar el puesto 25. Desde el primer momento, el primer edil agradeció a Aniorte su «generosidad» porque sabía que no había sido colocado «en puesto de salida».

Desde la Casa del Lector de Matadero, Almeida ha recordado que «la toma de posesión será el sábado y después de la toma de esa posesión inmediatamente se darán a conocer los nombres que conforman el equipo de gobierno, que conforman los 21 distritos en ese gobierno más pequeño, más reducido, más eficaz, para dar respuesta a todos los problemas que tienen los miembros del equipo».

Ha señalado que tiene ya definida la estructura del Gobierno municipal, y ahora, ha explicado «lo que toca es una vez definida la estructura, poner a los mejores en cada una de las áreas de gobierno y a partir de ahí también distribuir los distritos».

«Comentarios hay muchísimos porque he leído muchos artículos donde se hacen todo tipo de cábalas y se hacen todo tipo de quinielas y de hipótesis, pero en definitiva yo no digo ni confirmo ni desmiento nada, ni entro en nada, porque en cuanto entre en algo o diga algo y seguro que dirá, pues ha dicho esto, no ha dicho lo otro, no. Los nombres todavía no están definidos», ha manifestado a continuación.

Así, está por ver si hay ediles que compatibilizarán la presidencia de un distrito con el desempeño de un área delegada, así como redistribuir a los concejales en las bancadas con el nuevo reparto de escaños, con 29 para PP, 12 Más Madrid, 11 para el PSOE, y 5 para Vox.