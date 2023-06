La candidata de Más Madrid a la Asamblea y jefa de la oposición, Mónica García, ha llamado a las formaciones políticas progresistas a ser «generosos» y ha reivindicado que las listas de Sumar respondan a los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la diputada autonómica ha confirmado que ella no irá en las listas de Sumar. «Yo me quedo en Madrid», ha contestado. García ha afirmado en que el acuerdo para la configuración de Sumar «va bien» y que todos deben «ser generosos», sin obviar que «las listas respondan a lo que ha pasado el 28M», donde Más Madrid obtuvo «un resultado bueno». Podemos no consiguió representación en los comicios al Ayuntamiento de Madrid y a la Asamblea.

Preguntada sobre si las ministras Ione Belarra e Irene Montero deben ir en la lista, Mónica García ha argumentado «que hablar de nombres es la última parte del tejado». «Cada formación debe ser responsable de cómo encajamos unos con otros. Debemos ser generosos y empezar a hablar del tejado sólo está enrareciendo el clima político», ha alegado.

«Más Madrid tiene que tener un papel importante pero somos generosos y discretos» en las negociaciones, ha declarado. El 96,1 por ciento de la militancia de Más Madrid votó anoche a favor de que esta organización política apoye a Sumar de cara a las elecciones generales del 23 de julio, frente a un 3,89 por ciento que se decantaba por el 'no'.

La militancia ha defendido que Más Madrid «tiene que estar en puestos de salida» en Sumar, indicaba la secretaria de organización, Manuela Bergerot. Daban un «apoyo unánime» a la dirección de la organización política para concurrir con Sumar en las elecciones generales del 23 de julio pero «con matices», en palabras de la líder municipal Rita Maestre, matices que pasan por mantener las formas de hacer política de la formación, participar en el proceso programático y la preservación de la marca".