Maestre y García insisten en que no han puesto vetos en Sumar y creen que su peso tras el 28M tiene que verse reflejado

Las candidatas de Más Madrid a la Alcaldía y la Comunidad, Rita Maestre y Mónica García, han insistido en que no han puesto «absolutamente ningún veto» en la conformación de Sumar y creen que el peso de su formación política tras las elecciones del 28 de mayo tiene que verse reflejado.

Más Madrid está celebrando este martes un plenario para que la militancia muestre su postura a la dirección sobre un potencial apoyo a la participación en Sumar de cara al 23J. Minutos antes de que haya arrancado la asamblea, García ha asegurado que en Más Madrid son «discretos» ante unas «negociaciones muy delicadas» y por las que se necesita poner «muchísimo mimo y bueno».

«Hemos tenido un resultado el 28 de mayo que hace que seamos la única fuerza progresista que ha sido capaz de crecer y esto de alguna manera tiene que verse reflejado», ha contestado García a la prensa cuando ha sido preguntada por el peso de Más Madrid en la candidatura que abandera Yolanda Díaz.

García y Maestre han coincidido en que quieren «hacerse cargo del futuro que viene para este país, hacerse cargo de la transición ecológica, de reconstruir el sistema nacional de salud, la Atención Primaria».

Sobre las negociaciones en Sumar, Mónica García ha declarado que están «cien por cien seguros de que va a haber un acuerdo progresista» y sin poner vetos, al menos por parte de Más Madrid.

«No hemos puesto absolutamente ningún veto, no hemos puesto ningún veto ni a ningún partido político ni a nadie. Lo decimos y lo volvemos a decir todas las veces que sea necesario. El fruto de nuestra negociación es poner encima de la mesa no solamente nuestros resultados, también la manera de hacer política para ampliar ese espectro progresista que creemos que es fundamental ahora mismo en España», ha aseverado.

«CONSENSO CLARO»

Rita Maestre ha subrayado, por su parte, que se ha dado «un consenso claro por parte de las asambleas, de la militancia, de la gente de Más Madrid a favor de Sumar en estas elecciones generales».

«Cuando se convocaron las elecciones nadie dijo a mí no me mires, yo no tengo nada que ver, sino que lo que dijimos, lo que pensamos y lo que vamos a hacer a partir de ahora es trabajar para que la fuerza decisiva de Madrid lo sea también en el futuro de nuestro país. Y lo haremos con humildad, con cabeza, con la forma de hacer política que tenemos», ha declarado a la prensa.

Eso pasa por una política «en positivo, en propositivo» para «construir una España para las mayorías». «Estamos aquí para decir que sí, para avanzar, para sumar y para pensar en lo mejor para el futuro de nuestro país», ha subrayado Rita Maestre.

EL CRECIMIENTO DE MÁS MADRID

Mónica García, por su parte, ha puesto el foco en el crecimiento de Más Madrid en las elecciones del 28M. «Hemos crecido en diputados, hemos crecido en votos, en porcentaje y hemos quintuplicado en nuestra presencia en los municipios, con cinco veces más concejales», ha indicado.

Y, como ha adelantado Maestre, Mónica García ha señalado que quieren participar en el espacio progresista de Sumar «de manera generosa aportando lo que aporta más Madrid, el trabajo, el talento, la manera de hacer política».